टॉपर छात्रों से सीएम योगी की खास अपील, सोशल मीडिया नहीं ज्ञान बढ़ाने पर करें फोकस

UP News: लखनऊ में आयोजित एक विशेष समारोह में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. इस मौके पर प्रदेशभर से आए मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों की उपलब्धियों को सराहा गया. समारोह का मुख्य संदेश यही रहा कि सफलता का रास्ता मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास से होकर गुजरता है. कार्यक्रम में प्रदेश की टॉप-10 मेरिट सूची में शामिल 223 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. इसके अलावा सभी 75 जिलों में जिला स्तर पर टॉप-10 में स्थान पाने वाले 1459 विद्यार्थियों के लिए भी सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं.

टॉपर्स की सफलता के पीछे कई लोगों की मेहनत

समारोह में यह बात विशेष रूप से रेखांकित की गई कि किसी विद्यार्थी की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती. इसके पीछे माता-पिता का त्याग, शिक्षकों का मार्गदर्शन और पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण भी बड़ी भूमिका निभाता है. जब परिवार, स्कूल और विद्यार्थी एक साथ लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं. यही कारण है कि इस सम्मान में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी बराबर महत्व दिया गया.

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मेरिट सूची में बेटियों ने दिखाई दमदार मौजूदगी

इस वर्ष सम्मानित किए गए 223 मेधावी विद्यार्थियों में 85 छात्र और 138 छात्राएं शामिल हैं. आंकड़े बताते हैं कि मेरिट सूची में लड़कियों ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया है. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में छात्राओं की भागीदारी और प्रदर्शन दोनों में लगातार सुधार देखने को मिला है. आज बेटियां शिक्षा के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं.

बच्चों के विकास में परिवार की भूमिका सबसे अहम

समारोह के दौरान अभिभावकों की जिम्मेदारी पर भी विस्तार से चर्चा हुई. कहा गया कि किसी भी बच्चे का पहला शिक्षक उसका परिवार होता है. यदि माता-पिता बच्चों की रुचियों को समझें और उन्हें सही दिशा दें तो उनका भविष्य अधिक मजबूत बन सकता है. विशेष रूप से छोटे बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि बचपन में अच्छी आदतें और सकारात्मक वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता

आज के समय में बच्चों का मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों से जुड़ाव तेजी से बढ़ा है. कई बार छोटे बच्चे घंटों मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं. शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि तकनीक का उपयोग जरूरी है लेकिन उसका संतुलित इस्तेमाल और भी जरूरी है. बच्चों को खेल, किताबें, कला, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना उनके मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है.

शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं

कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक हासिल करना नहीं है. शिक्षा व्यक्ति को बेहतर सोच, निर्णय लेने की क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी सिखाती है. भारतीय परंपरा में ज्ञान को हमेशा जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम माना गया है. यही वजह है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ-साथ संस्कृति, साहित्य और समाज से जुड़ी जानकारियां भी प्राप्त करने की सलाह दी गई.

समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम से बढ़ा भरोसा

प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था में हुए बदलावों का भी जिक्र किया गया. वर्तमान समय में लाखों विद्यार्थी निर्धारित समय पर परीक्षा देते हैं और परिणाम भी अपेक्षाकृत कम समय में जारी हो जाते हैं. समयबद्ध परीक्षा और परिणाम से विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई और करियर की योजना बनाने में सुविधा मिलती है. इससे शिक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा भी मजबूत होता है.

सोशल मीडिया नहीं, ज्ञान बढ़ाने पर दें ध्यान

विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताने से बचें. डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पढ़ाई, जानकारी और कौशल विकास के लिए किया जाए तो वह लाभदायक साबित हो सकता है. जानकारों का कहना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में व्यक्ति का ज्ञान, व्यवहार और प्रस्तुतीकरण अधिक महत्वपूर्ण होता है. सोशल मीडिया पर लोकप्रियता सफलता की गारंटी नहीं होती.

लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने का समय

स्कूल और कॉलेज के दिन जीवन की दिशा तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इसी उम्र में छात्र अपने सपनों और करियर के बारे में गंभीरता से सोचते हैं. हर विद्यार्थी की रुचि अलग होती है. कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है तो कोई विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, खेल, कला या समाजसेवा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है. जरूरी यह है कि जिस क्षेत्र को चुना जाए उसमें पूरी लगन और समर्पण के साथ काम किया जाए.