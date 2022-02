UP Chunav 2022: अखिलेश यादव ने आलू की प्रोसेसिंग यूनिट के साथ जरूरत पड़ने पर वोडका प्लांट लगाने का किया वादा

आगरा: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनैतिक दल जोरों-शोरों से चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रविवार को आगरा पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा दिए गए एक बयान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए आलू प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर आलू से शराब बनाने के लिए वोदका प्लांट लगाने का भी वादा कर दिया.

अखिलेश ने कहा कि 'पिछली बार आलू को लेकर हम एक बहुत बड़ा कारखाना लगाने जा रहे थे. लेकिन समय कम था और जब तक हम लगाने के लिए तैयार हुए तब तक सरकार चली गई. बीजेपी के लोग इसका मतलब पता नहीं क्या-क्या निकालेंगे, लेकिन जब मैंने जानकारी की थी, पत्रकार साथी जानते होंगे कि पहले वोडका का मार्केट शेयर दो पर्सेंट था. लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है. इसलिए आलू के प्रोसेसिंग प्लांट के लिए चाहे चिप्स बनाने, पाउडर बनाने के लिए कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसके लिए 100 करोड़ 200 करोड़ की सब्सिडी देने का काम करेंगे. साथ ही वोडका को लेकर के भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी 200 करोड़ की सब्सिडी देने का काम करेंगे. लेकिन किसानों को आलू की कीमत दिलाने का काम करेंगे.'

इसके अलावा अखिलेश यादव ने मंच पर खड़े सपा प्रत्याशी का परिचय देते हुए कहा कि 'यह एग्रीकल्चर के प्रोफेसर हैं. ये जो एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, इन्हें विधायक बनाओ. आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोदका का प्लांट लगवाना पड़े, वह हम लगवाने का काम करेंगे.' उन्होंने प्रत्याशी से सवाल पूछा कि 'बताओ आलू से वोडका शराब बन सकती है या नहीं बन सकती' जिस पर प्रत्याशी हामी भरते नजर आए. अखिलेश ने आगे कहा कि भाई हम इनसे पूछ लें क्योंकि हमारी पढ़ाई तो भूल गए हैं हम.'

#WATCH | We will build a potato processing unit here and if needed we will also build a vodka plant. Tell me whether vodka can be made from potatoes or not?: SP chief Akhilesh Yadav in Agra#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/9ldHbnJguk

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 6, 2022