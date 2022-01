UP Chunav: भाजपा को सपोर्ट करने आ रहा है बिहार का यह दल, बिना किसी शर्त देगा साथ

UP Chunav 2022: उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) अब सिर पर ही हैं. ऐसे में सभी दल एक दूसरे से गठबंधन कर मजबूती पाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी क्रम में भाजपा (UP BJP) को लेकर एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि एनडीए (NDA) का एक सहयोगी बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है. दरअसल, बिहार में एनडीए के सभी दल यूपी चुनाव में उतरने के लिए तैयार बैठे हैं. बताया जा रहा है कि सभी दल यह सोच रहे हैं कि या तो बीजेपी उन्हें उनके मन मुताबिक सीटें दे दे, तो वह भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे. वहीं, अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो यह दल अपने ही दम पर बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं.

UP Chunav: दिव्यांगजनों के लिए होने वाला है यह खास काम, दिव्यांग ही संभालेंगे इन बूथों की कमान

सभी दलों के बीच एक पार्टी ऐसी जो बिना शर्त दे रही बीजेपी का साथ

जानकारी के मुताबिक, आगामी चुनाव में बीजेपी और जेडीयू (JDU) के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है. जदयू का कहना है कि या तो बीजेपी के साथ या तो बीजेपी के बिना, लेकिन यूपी चुनाव जरूर लड़ेंगे. विकासशील इंसान पार्टी (Vikassheel Insaan Party) के अध्‍यक्ष मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) तो अकेले ही यूपी की जंग जीतने के लिए मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं. उनका कहना है कि वह यूपी चुनाव (UP Chunav) जीतने के लिए बीजेपी के विरोधियों के साथ भी हाथ मिलाएंगे. इसी बीच एक ऐसी पार्टी भी है, जो बिना किसी शर्त के बीजेपी का चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर चुकी है.

वैक्सीन के जन्मदाता, अमरीकी साइंटिस्ट ने यूपी सरकार की कोरोना किट को बताया 'चमत्कारिक'!

यह पार्टी करेगी बीजेपी का समर्थन

बताया जा रहा है कि राष्‍ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (Rashtriya Lok Janshakti Party) के अध्‍यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस (Pashupati Paras) का कहना है कि वह आगामी यूपी इलेक्शन (UP Election) में अपने गठबंधन सहयोगी के पक्ष में प्रचार जरूर करेंगे. पारस कहते हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़े या न लड़े, यह मुद्दा नहीं है. मुद्दा यह है कि भाजपा का प्रचार होना चाहिए. बता दें, बिहार में एनडीए सहयोगी मुकेश सहनी सीएम योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं. ऐसे में अगर पशुपति पारस यूपी बीजेपी का साथ देते हैं, तो भाजपा को राहत मिलेगी. वहीं, अगर जेडीयू और बीजेपी की बात पक्की हो जाती है तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी यूपी बीजेपी के लिए प्रचार-प्रसार शुरू कर देंगे.

माफिया मुख्तार और अतीक के बाद अब बाहुबली विजय मिश्रा के समर्थन में उतरी AIMIM, कहा- ब्राह्मण और मुस्लिम ही अपराधी होते हैं क्या?

मांझी को आ रहा यूपी से बुलावा?

बताया जा रहा है कि बिहार में एनडीए का हिस्सा हिंदुस्‍तानी अवाम मोर्चा (Hindustan Awam Morcha) ने यूपी चुनाव के लिए खासा कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) का मन यूपी चुनाव में उतरने को कर रहा है. कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि चुनाव के लिए उन्हें यूपी से बुलावा आ रहा है. ऐसे में वह उत्तर प्रदेश में आकर अपनी पार्टी के लिए संभावना तलाशना चाह रहे हैं. हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, मांझी को आमंत्रण देने वाले कोई और नहीं, वाआइपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ही हैं. वह यूपी में बीजेपी से खासा नाराज नजर आ रहे हैं और इसलिए ही चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतरने के लिए अपनी सेना तैयार करना चाहते हैं.

WATCH LIVE TV