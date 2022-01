"अखिलेश सत्ता में आकर क्या करेंगे? जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे या राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे?": स्वतंत्र देव सिंह

UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2022) से पहले सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं. इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष (BJP UP President) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर जमकर निशाना साधा है. दरअसल, यूपी के सहारनपुर की देहात विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह (Swatantra Dev Singh) पहुंचे थे. यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला है.

आजम खान की जमानत अर्जा को लेकर कही यह बात

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने देहात विधानसभा से प्रत्याशी जगपाल सिंह के चुनाव कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया. इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह ने यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की. बैठक के बाद सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजम खान चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की परमिशन मांग रहे हैं. वह बाहर आकर अराजकता ही फैलाएंगे. लोगों की जमीन कबजाएंगे और मासूम जनता को लूटेंगे.

अखिलेश यादव पर भी कसा तंज

वहीं, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज सरकार गुंडे माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है. सपा-बसपा प्रदेश का वातावरण खराब करने में लगी हैं. वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी स्वतंत्र देव सिंह ने हमला करते हुए कहा कि यह लोग अब आकर क्या करेंगे? यहां पर जिन्ना की मूर्ति लगाएंगे? सरदार पटेल की मूर्तियां उखड़वाएंगे? या फिर मंदिर निर्माण हो रहा है तो क्या उस पर बुलडोजर चलावाएंगे? स्वतंत्र देव का कहना है कि यह लोग सत्ता में आकर अराजकता ही पैदा करेंगे और गुंडागर्दी करेंगे. बाकी कुछ नहीं.

