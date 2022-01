Congress Candidate List: जारी हुई दूसरी उम्मीदवार सूची, 16 महिलाओं को मिली जगह

UP Congress Candidate List: उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा 2022 के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है. इस सूची में कुल 41 उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं, लिस्ट में 16 महिलाओं के नाम हैं. बता दें, इससे पहले पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 125 प्रत्याशी शामिल थे. पहली सूची में 50 महिलाओं को जगह मिली थी.

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस ने दूसरी सूची के जरिए जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, वह हैं शामली, मुजफ्फरनगर, खतौली, कैराना, थाना भवन, बागपत, सरधना, मेरठ, धौलाना, मोदी नगर, डिबई, खुर्जा, आदि.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची और दूसरी सूची मिलाकर कुल 166 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है. इसमें कुल मिलाकर 66 महिला उम्मीदवार हैं.

यहां देखें लिस्ट

Congress releases list of 41 candidates for the upcoming UP Assembly polls pic.twitter.com/w2IZUbIson

— ANI UP/Uttarakhand (ANINewsUP) January 20, 2022