UP Election 2022: West UP में RLD-SP के उम्मीदवारों में टकराव पर अखिलेश यादव ने दिया यह जवाब

UP Vidhan Sabh Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण के मतदान में अब दो हफ्ते से भी कम का समय रह गया है. यूपी चुनाव (UP Chunav 2022) से ठीक पहले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और राष्ट्रीय लोकदल (Rashtriya Lok Dal) ने पश्चिमी यूपी (Western UP Chunav 2022) में उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. यहां की कई सीटों पर गठबंधन के बाद भी सपा और आरएलडी के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. इस पर शुक्रवार को सपा के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने जवाब दिया है. अखिलेश ने कहा कि जिन चुनिंदा सीटों पर भ्रम की स्थिति है, उसे दो दिन में दूर कर लिया जायेगा.

'दो सीटों पर संशय है शनिवार को दूर कर लेंगे'

शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि एक दो सीटों पर थोड़ा बहुत संशय है, उसे दोनों दलों के नेता कल यानी कि शनिवार तक दूर कर लेंगे. यहां सवाल इस बात का नहीं है कि किसे टिकट मिला, किसे नहीं मिला. आरएलडी-सपा मिलकर भाजपा को हराएंगे. उन्होंने सपा रालोद सरकार की भावी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली माफ होगी. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए इंतजाम किये जायेंगे.

15 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे: अखिलेश यादव

अखिलेश ने गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के सवाल पर कहा कि सपा सरकार में किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए 15 दिन से ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. किसानों के किसी भी प्रकार के बकाये के भुगतान के लिए अगर फार्मर्स कॉरपस फंड बनाना पड़ेगा, तो उसे भी बनायेंगे. गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े इसके लिए 'फार्मर कॉरपस फंड' और 'फॉर्म रिवाल्विंग फंड' बनाएंगे.

MSP पर सरकारी खरीद का इंतजाम होगा: अखिलेश यादव

अखिलेश ने चौधरी चरण सिंह के किसानों को लेकर उज्जवल सपने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चौधरी साहब के सपने को तोड़ा है. अखिलेश ने कहा कि मैं और जयंत चौधरी हम दोनों किसानों के बेटे हैं और किसानों के हकों के लिए आखिरी तक लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तो यूपी में कोई भी काला कानून लागू नहीं हो सकेगा. वहीं MSP पर सरकारी खरीद का इंतजाम होगा.

