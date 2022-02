बुजुर्गों का संकल्प, लाएंगे अच्छी सरकार: कहीं लकवाग्रस्त दादा ने किया वोट तो कहीं 85 साल की दादी भोर से ही खड़ी रहीं

Elders Casting Vote in UP Chunav 2022 Second Phase: बरेली में एक ओर लकवा से ग्रस्त बूढ़े दादाजी ने वोट करने की इच्छा जताई, तो उनका बेटा उन्हें गोद में लिए मतदान केंद्र तक पहुंच गया. वहीं, दूसरी ओऱ सहारनपुर में 85 साल की दादी वोटिंग शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्र पर पहुंच गईं ताकि मतदान की शुरुआत उन्हीं से हो.