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ब्रिक्स देशों में यूपी का बढ़ा दबदबा, ₹47,484 करोड़ का निर्यात; UAE-सऊदी से वियतनाम तक बढ़ी पहुंच

उत्तर प्रदेश के उत्पाद अब ब्रिक्स और उसके सहयोगी देशों के बाजारों में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं. उपलब्ध निर्यात आंकड़ों के मुताबिक यूपी ने ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों को कुल ₹47,484 करोड़ का सामान निर्यात किया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 12, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:39 PM IST
ब्रिक्स देशों में यूपी का बढ़ा दबदबा, ₹47,484 करोड़ का निर्यात; UAE-सऊदी से वियतनाम तक बढ़ी पहुंच

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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