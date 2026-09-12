ब्रिक्स देशों में यूपी का बढ़ा दबदबा, ₹47,484 करोड़ का निर्यात; UAE-सऊदी से वियतनाम तक बढ़ी पहुंच

योगी सरकार की औद्योगिक और निर्यात नीतियों के बीच ब्रिक्स और सहयोगी देशों में यूपी के उत्पादों की बढ़ती पहुंच को अहम माना जा रहा है. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, चमड़ा, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मशीनरी और आभूषण जैसे कई सेक्टर हैं. सरकार का जोर निवेश, बेहतर कनेक्टिविटी, कारोबारी सुविधाओं और निर्यात को बढ़ावा देने पर है. वैश्विक बाजार में पकड़ मजबूत करने के लिए गुणवत्ता, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, परीक्षण सुविधाओं और ब्रांडिंग को मजबूत करना भी जरूरी होगा. इससे यूपी के एमएसएमई और निर्यातक इकाइयों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं.