ब्रिक्स देशों में यूपी का बढ़ा दबदबा, ₹47,484 करोड़ का निर्यात; UAE-सऊदी से वियतनाम तक बढ़ी पहुंच

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उत्तर प्रदेश के उत्पाद अब ब्रिक्स और उसके सहयोगी देशों के बाजारों में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं. उपलब्ध निर्यात आंकड़ों के मुताबिक यूपी ने ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों को कुल ₹47,484 करोड़ का सामान निर्यात किया है. यह प्रदेश के करीब ₹2 लाख करोड़ के कुल निर्यात का 23.7 प्रतिशत है. इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों को ₹34,811 करोड़ और सहयोगी देशों को ₹12,673 करोड़ का निर्यात शामिल है. यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, वियतनाम और मलेशिया यूपी के प्रमुख निर्यात बाजार बनकर सामने आए हैं.
UAE सबसे बड़ा बाजार
ब्रिक्स सदस्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात यूपी का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. प्रदेश ने यूएई को ₹15,133 करोड़ का निर्यात किया है. यह ब्रिक्स सदस्य देशों को होने वाले कुल निर्यात का 43.5 प्रतिशत है. इसके बाद सऊदी अरब को ₹4,938 करोड़, मिस्र को ₹3,848 करोड़, इंडोनेशिया को ₹2,670 करोड़ और चीन को ₹2,497 करोड़ का निर्यात हुआ. ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में भी यूपी के उत्पादों की पहुंच बनी है.
वियतनाम-मलेशिया भी आगे
ब्रिक्स के सहयोगी और पार्टनर देशों में वियतनाम और मलेशिया यूपी के बड़े बाजार हैं. वियतनाम को ₹5,949 करोड़ का निर्यात हुआ है. यह सहयोगी देशों को होने वाले कुल निर्यात का 46.9 प्रतिशत है. मलेशिया को ₹3,740 करोड़ का निर्यात किया गया है. इसके अलावा उज्बेकिस्तान को ₹1,339 करोड़, थाईलैंड को ₹733 करोड़ और नाइजीरिया को ₹730 करोड़ का निर्यात हुआ है.
कई सेक्टरों में मजबूत पकड़
ब्रिक्स देशों को यूपी से इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, परिधान, मशीनरी, आभूषण और अन्य औद्योगिक उत्पाद भेजे जा रहे हैं. इनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण का निर्यात ₹3,894 करोड़ रहा. परिधान और वस्त्र सहायक सामग्री का निर्यात ₹2,527 करोड़ और मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण का निर्यात ₹2,494 करोड़ रहा. कीमती और अर्द्धकीमती पत्थर, धातु एवं आभूषण का निर्यात भी ₹2,378 करोड़ तक पहुंचा.
सहयोगी देशों में भी पहुंच
सहयोगी और पार्टनर देशों को भी यूपी कई तरह के उत्पाद भेज रहा है. इनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण का निर्यात ₹928 करोड़, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण ₹539 करोड़, एल्युमिनियम और उससे जुड़े उत्पाद ₹302 करोड़ तथा चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद ₹280 करोड़ शामिल हैं. इससे यूपी के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र की अलग-अलग बाजारों में मौजूदगी का पता चलता है.
निर्यात को नई रफ्तार
योगी सरकार की औद्योगिक और निर्यात नीतियों के बीच ब्रिक्स और सहयोगी देशों में यूपी के उत्पादों की बढ़ती पहुंच को अहम माना जा रहा है. प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, चमड़ा, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मशीनरी और आभूषण जैसे कई सेक्टर हैं. सरकार का जोर निवेश, बेहतर कनेक्टिविटी, कारोबारी सुविधाओं और निर्यात को बढ़ावा देने पर है. वैश्विक बाजार में पकड़ मजबूत करने के लिए गुणवत्ता, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, परीक्षण सुविधाओं और ब्रांडिंग को मजबूत करना भी जरूरी होगा. इससे यूपी के एमएसएमई और निर्यातक इकाइयों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं.