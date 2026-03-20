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वाराणसी: यूपी कॉलेज में छात्र को मारी गई गोली, हालत गंभीर, गेट पर फूटा छात्रों का गुस्सा

UP college Firing: वाराणसी से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यूपी कॉलेज के छात्र सूर्या सिंह को कॉलेज परिसर के अंदर गोली मार दी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 01:13 PM IST
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UP college Firing
UP college Firing

Varanasi UP college Firing/जय पाल: वाराणसी में स्थित उदय प्रताप कॉलेज परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब बीएससी चौथे सेमेस्टर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह (23) को गोली मार दी गई. घटना हॉस्टल के अंदर हुई, जहां एक अन्य छात्र ने कथित तौर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. छात्र के शरीर में करीब आठ गोलियां लगने की बात सामने आई है.

गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत सर सुंदरलाल अस्पताल (बीएचयू ट्रॉमा सेंटर) ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश को कारण बताया जा रहा है.

घटना के बाद कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल बन गया. आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज गेट बंद कर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों का आरोप है कि फायरिंग प्रिंसिपल के सामने हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. गुस्साए छात्रों ने परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और कुर्सी-मेज समेत कई सामान क्षतिग्रस्त कर दिए.

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हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और पूरा परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को शांत कराने की कोशिश शुरू कर दी है. घटना के बाद एहतियातन कॉलेज को खाली करा लिया गया है और सभी छात्र-छात्राओं को बाहर भेज दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी छात्र की तलाश की जा रही है. 

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