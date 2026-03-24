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यूपी कॉलेज हत्याकांड में प्रिंसिपल का हाथ? सूर्या सिंह की मां बोलीं-स्कूल से फोन कर बुलाया गया

UP College Murder Case: पिछले दिनों सूर्या सिंह की दिन दहाड़े कॉलेज के कैंपस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. परिजनों ने साजिश का आरोप लगाया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:38 PM IST
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UP College Surya Singh Murder Case
UP College Surya Singh Murder Case

UP College Murder Case: वाराणसी के यूपी कॉलेज में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड में परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है. मृतक सूर्या सिंह की मां का कहना है कि बेटा बीमार था, बावजूद कॉलेज बुलाया गया. मां का कहना है कि प्रिंसिपल के फोन पर सूर्या कॉलेज गया था. बीमार होने के चलते वह 10-12 दिन से घर पर ही था. परिजनों ने साजिश का आरोप लगाया है. 

सूर्या सिंह हत्याकांड में कॉलेज की भूमिका पर सवाल 
बता दें कि यूपी कॉलेज में छात्र सूर्या सिंह की हत्या के बाद पूरा परिवार गाजीपुर जनपद के रामपुर मांझा थाना क्षेत्र के अपने पैतृक गांव दुबैठा में है. यहां उसका तेरहवीं का कार्यक्रम होना. सबसे बड़े अपने इकलौते बेटे की हत्या से परिवार अत्यंत दुखी है और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बढ़ाने और मिलने जुलने वालों का तांता लगा हुआ है. बातचीत के दौरान परिवार का दर्द छलक पड़ा है. मृतक के पिता ऋषिदेव सिंह ने आरोप लगाया कि उनका बेटा बीमार होने के बावजूद कॉलेज प्रशासन के फोन पर वहां गया था, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.

'प्रिंसिपल के फोन आने पर कॉलेज गया बेटा' 
पिता ऋषिदेव ने बताया कि घटना के समय वह वाराणसी से बाहर थे. उन्हें इस घटना की जानकारी उनकी बेटी ने फोन पर दी. सूचना मिलने के बाद जब तक वह पहुंचे, तब तक उनका बेटा दम तोड़ चुका था. उन्होंने कहा कि अब हमारा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए. पिता ने योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद डीएम, एसपी गाजीपुर और भाजपा के एमएलसी उनके घर पहुंचे थे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. 

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10-12 दिन से तबीयत खराब थी
वहीं, मृतक की मां किरन सिंह की तबीयत भी खराब है. उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनका बेटा पिछले 10-12 दिनों से बीमार था और अभी-अभी ठीक हुआ था. इसी बीच कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया और उसे बुलाया गया. मां का आरोप है कि यह एक साजिश के तहत किया गया, जिसमें मनजीत चौहान और उसके साथियों के साथ-साथ प्रिंसिपल की भी भूमिका हो सकती है. मां ने कहा कि “मेरा बेटा पढ़ने गया था, लेकिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया. अब हमारा सहारा छिन गया है. उन्होंने रैगिंग के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सूर्या बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव का लड़का था, जिसके किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

74 छात्रों के प्रवेश पर लगी रोक 
परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने योगी सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों, चाहे वे कोई भी हों, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उनके बेटे को न्याय मिल सके. बता दें कि पिछले दिनों सूर्या सिंह की दिन दहाड़े कॉलेज के कैंपस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

बीएचयू प्रशासन की बड़ी कार्रवाई 
वहीं, बीएचयू प्रशासन ने दागी और अनुशासनहीन छात्रों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने मारपीट, छेड़खानी, तोड़फोड़ और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल 74 छात्रों को काली सूची में डाल दिया है. इनमें 37 छात्रों को निलंबित किया गया है. 5 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है. इसके अलावा 24 छात्रों को अध्ययन से वंचित किया गया है. 8 छात्रों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. 

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