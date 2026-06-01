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रंगमंच पर लौटेंगे इतिहास के नायक, प्रदेशभर में होगा सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन

UP Cultural Campaign: उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में एक ऐसा सांस्कृतिक अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें इतिहास, साहित्य और रंगमंच एक साथ नजर आएंगे. प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर नाटकों का मंचन किया जाएगा.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:49 PM IST
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रंगमंच पर लौटेंगे इतिहास के नायक, प्रदेशभर में होगा सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन

UP Cultural Campaign: उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में एक ऐसा सांस्कृतिक अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें इतिहास, साहित्य और रंगमंच एक साथ नजर आएंगे. प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर नाटकों का मंचन किया जाएगा. इन प्रस्तुतियों के जरिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक नायकों और महान साहित्यकारों के जीवन और विचारों को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी है. इस अभियान की खास बात यह है कि इसकी पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी. छोटे शहरों और जिलों में भी दर्शकों को इन नाटकों को देखने का अवसर मिलेगा.

आनंदमठ और महाराजा सुहेलदेव होंगे प्रमुख आकर्षण

इस नाट्य अभियान में ‘आनंदमठ’ और ‘महाराजा सुहेलदेव’ को प्रमुख प्रस्तुतियों के रूप में तैयार किया जाएगा. इन दोनों नाटकों को बड़े स्तर पर मंचित करने की योजना है ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें देख सकें. इसके अलावा भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई चर्चित विषयों पर भी नाटक तैयार किए जाएंगे. इनमें ‘बिजली पासी’, ‘झांसी की रानी’, ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’, ‘1857 की क्रांति’ और ‘शिवाजी महाराज’ जैसी प्रस्तुतियां शामिल हैं. इन कहानियों के जरिए दर्शकों को देश के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों से परिचित कराया जाएगा.

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साहित्य के महान रचनाकारों को भी मिलेगा मंच

अभियान केवल ऐतिहासिक विषयों तक सीमित नहीं रहेगा. हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े कई बड़े नामों की रचनाओं और जीवन पर आधारित प्रस्तुतियां भी तैयार की जाएंगी. दर्शकों को ‘रश्मिरथी’, ‘अज्ञेय’, ‘अटल बिहारी वाजपेयी’, ‘बड़े भाई साहब’, ‘जयशंकर प्रसाद’, ‘सूर्यकांत त्रिपाठी निराला’, ‘भारतेंदु हरिश्चंद्र’ और ‘वीर सावरकर’ जैसे विषयों पर आधारित नाटक देखने को मिलेंगे. इससे नई पीढ़ी को साहित्य और उसके प्रभाव को समझने का अवसर मिलेगा.

शोध के बाद तैयार होंगी पटकथाएं

नाटकों को प्रभावशाली बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम किया जाएगा. सबसे पहले संबंधित ऐतिहासिक और साहित्यिक सामग्री का अध्ययन किया जाएगा. विशेषज्ञों से बातचीत होगी और शोध दस्तावेज तैयार किए जाएंगे. इसके बाद अनुभवी नाटककार स्क्रिप्ट तैयार करेंगे. संवाद, गीत, मंच संरचना और दृश्य योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रस्तुति दर्शकों को बांधे रख सके और विषय की गंभीरता भी बनी रहे.

कलाकारों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

जून महीने के दूसरे पखवाड़े में कलाकारों का चयन किया जाएगा. चयनित कलाकारों को अभिनय, संवाद अदायगी, शारीरिक अभिव्यक्ति, भाव प्रदर्शन, संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा. रंगमंच के जानकारों का मानना है कि किसी भी नाटक की सफलता उसके कलाकारों की प्रस्तुति पर निर्भर करती है. इसी वजह से प्रशिक्षण प्रक्रिया को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

एक महीने तक चलेगा गहन अभ्यास

25 जून से 25 जुलाई तक लगातार रिहर्सल कराने की योजना बनाई गई है. कलाकार प्रतिदिन छह से आठ घंटे तक अभ्यास करेंगे. इसी दौरान मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रणाली और वेशभूषा से जुड़े कामों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा. लक्ष्य यह है कि जब नाटक दर्शकों के सामने पहुंचे तो प्रस्तुति पेशेवर स्तर की दिखाई दे और दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़े.

अगस्त में होगा पहला भव्य मंचन

योजना के अनुसार 2 अगस्त को लखनऊ में इन नाटकों का पहला बड़ा मंचन आयोजित किया जाएगा. इसके बाद कार्यक्रमों का विस्तार प्रदेश के विभिन्न जिलों तक किया जाएगा. अगस्त से नवंबर 2026 तक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रस्तुतियां आयोजित होंगी. इसके बाद दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर नियमित मंचन किए जाने की योजना है.

दूसरे राज्यों के नाटकों को भी मिलेगा मौका

इस अभियान में केवल स्थानीय प्रस्तुतियां ही शामिल नहीं होंगी. उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी उत्कृष्ट नाटकों को आमंत्रित किया जाएगा. इसके लिए समाचार पत्रों और ऑनलाइन माध्यमों से आवेदन मांगे जाएंगे. चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले चरण में प्रस्तावित नाटकों का मूल्यांकन किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में रिकॉर्डेड या लाइव प्रस्तुति के आधार पर गुणवत्ता परखी जाएगी. अंतिम रूप से 15 से 20 श्रेष्ठ नाटकों का चयन किया जाएगा.

लाखों युवाओं तक पहुंचेगा संदेश

इस अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य युवाओं तक पहुंच बनाना है. अनुमान है कि प्रदेशभर में 5 से 10 लाख युवाओं तक इन नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा. विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, प्रेक्षागृहों, पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक परिसरों में होने वाले ये कार्यक्रम युवाओं को इतिहास और साहित्य से जोड़ने का अवसर देंगे. साथ ही प्रदेश के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिलेगा.

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