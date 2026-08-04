प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा डेयरी कॉन्क्लेव-2026, दुग्धशाला विकास विभाग मनाएगा स्वर्ण जयंती वर्ष

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UP News: उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुग्धशाला विकास विभाग अपने स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बुधवार को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में डेयरी कॉन्क्लेव-2026 आयोजित करेगा. यह कार्यक्रम दुग्धशाला विकास विभाग और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होगा. इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों और दुग्ध समितियों तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ आधुनिक डेयरी प्रबंधन और वैज्ञानिक पशुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.
वेबकास्ट से जुड़ेंगे सभी जिले
दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. के अनुसार कॉन्क्लेव का मुख्य कार्यक्रम मुख्यालय से वेब लिंक के माध्यम से सभी जनपदों में प्रसारित किया जाएगा. जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन सभागार में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होगा, जबकि उद्घाटन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, दुग्ध संघों के प्रतिनिधि, दुग्ध उत्पादक किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियां और अन्य हितधारक भी शामिल होंगे. मुख्यालय से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक जूम लिंक के माध्यम से विशेषज्ञों के व्याख्यान का सीधा प्रसारण किया जाएगा.
आधुनिक डेयरी पर विशेष फोकस
कॉन्क्लेव के दौरान आधुनिक डेयरी प्रबंधन, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध नीति-2022, औपचारिक डेयरी प्रसंस्करण, चारा प्रबंधन, पशु रोगों की पहचान, रोकथाम, निगरानी, नियंत्रण और टीकाकरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञ विस्तृत जानकारी देंगे. दुग्धशाला विकास विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी अपने अनुभव साझा करेंगे. कार्यक्रम का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देना है.
लाभार्थियों को मिलेंगे स्वीकृति पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना और नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना के चयनित लाभार्थियों को चयन एवं अनुमति पत्र वितरित किए जाएंगे. विभाग का मानना है कि इससे पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा और डेयरी आधारित आजीविका को नई मजबूती मिलेगी. साथ ही विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी.
डेयरी क्षेत्र को मिलेगा नया बल
दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. ने प्रदेश के सभी दुग्ध उत्पादक किसानों, पशुपालकों, स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध समितियों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों से अपने-अपने जनपद में आयोजित डेयरी कॉन्क्लेव-2026 में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है. उनका कहना है कि यह आयोजन डेयरी क्षेत्र में नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं और वैज्ञानिक पशुपालन की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी.