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प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा डेयरी कॉन्क्लेव-2026, दुग्धशाला विकास विभाग मनाएगा स्वर्ण जयंती वर्ष

दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 6 अगस्त को एक दिवसीय डेयरी कॉन्क्लेव-2026 आयोजित किया जाएगा.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 04, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:55 PM IST
प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा डेयरी कॉन्क्लेव-2026, दुग्धशाला विकास विभाग मनाएगा स्वर्ण जयंती वर्ष

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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