प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगा डेयरी कॉन्क्लेव-2026, दुग्धशाला विकास विभाग मनाएगा स्वर्ण जयंती वर्ष

दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. के अनुसार कॉन्क्लेव का मुख्य कार्यक्रम मुख्यालय से वेब लिंक के माध्यम से सभी जनपदों में प्रसारित किया जाएगा. जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन सभागार में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में होगा, जबकि उद्घाटन जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, दुग्ध संघों के प्रतिनिधि, दुग्ध उत्पादक किसान, पशुपालक, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियां और अन्य हितधारक भी शामिल होंगे. मुख्यालय से सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक जूम लिंक के माध्यम से विशेषज्ञों के व्याख्यान का सीधा प्रसारण किया जाएगा.