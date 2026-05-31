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नशे से दूरी, बेहतर जिंदगी की तैयारी! यूपी में युवाओं को जागरूक करने की बड़ी पहल

UP News: उत्तर प्रदेश में नशे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य युवाओं, छात्रों और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 31, 2026, 03:59 PM IST
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नशे से दूरी, बेहतर जिंदगी की तैयारी! यूपी में युवाओं को जागरूक करने की बड़ी पहल

UP News: उत्तर प्रदेश में नशे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता को सबसे बड़ा हथियार बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य युवाओं, छात्रों और आम लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना और उन्हें इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करना है. स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और कस्बों तक पहुंच रहे इन कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, यह परिवार, समाज और भविष्य पर भी गंभीर असर डालता है. यही वजह है कि जागरूकता अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया गया. जिससे अधिक से अधिक लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंच सके.

स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिताओं के जरिए दिया गया संदेश

नशा विरोधी अभियान को केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा गया है. छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया. प्रदेश के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में निबंध लेखन, भाषण, पोस्टर मेकिंग, चित्रकला, सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया. आंकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में कुल 1352 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. जिनमें हजारों छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5404 विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया. इससे न केवल विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ा बल्कि समाज में भी सकारात्मक संदेश गया.

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गांवों तक पहुंची नशामुक्ति की मुहिम

नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. जिससे गांवों के युवाओं और आम नागरिकों तक जागरूकता का संदेश पहुंच सके. खेल प्रतियोगिताओं, जनसभाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को समझाया गया कि नशे की लत किस तरह जीवन को प्रभावित करती है. स्थानीय स्तर पर इन कार्यक्रमों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया. ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान का एक बड़ा फायदा यह रहा कि लोगों को सीधे संवाद के माध्यम से नशे से होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी मिली.

संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों से बढ़ी जागरूकता

नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए राज्य और जिला स्तर पर बड़ी संख्या में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों में शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धर्माचार्यों, सरकारी कर्मचारियों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. प्रदेशभर में कुल 1767 संगोष्ठियों का आयोजन किया गया. इनमें लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों और उससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई. इसके अलावा 356 प्रदर्शनियां भी लगाई गईं, जिनमें चित्रों, पोस्टरों और सूचना सामग्री के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया. मेलों, धार्मिक आयोजनों, राष्ट्रीय पर्वों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी विशेष अभियान चलाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंच सके.

नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बने असरदार माध्यम

जागरूकता फैलाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ सांस्कृतिक माध्यमों का भी प्रभावी उपयोग किया गया. लोगों तक सरल और रोचक तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में 829 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, गीत-संगीत, जादू के प्रदर्शन, कव्वाली और लोक संस्कृति से जुड़े अन्य कार्यक्रम शामिल रहे. इन माध्यमों के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि नशे की लत व्यक्ति के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है और इससे बचना क्यों जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिया गया संदेश लोगों पर अधिक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि इसे आम लोग आसानी से समझ और याद रख पाते हैं.

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