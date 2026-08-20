योगी सरकार में बदला यूपी का आपदा प्रबंधन, मुआवजे से रेस्क्यू तक हाईटेक हुआ सिस्टम

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2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन की जमीनी क्षमता सीमित थी. गंभीर आपदा आने पर स्थानीय पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासन राहत-बचाव संभालते थे, जबकि बड़ी घटनाओं में एनडीआरएफ की टीम पर निर्भरता रहती थी. राज्य के पास अपना समर्पित और प्रशिक्षित बचाव बल नहीं था. योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ का गठन किया गया. इसमें मेडिकल और फायर टीमों को भी शामिल किया गया और जवानों को अलग-अलग तरह की आपदाओं में राहत और बचाव के लिए प्रशिक्षित किया गया. इससे बाढ़, भूकंप, आग, दुर्घटना और भवन ढहने जैसी घटनाओं में राज्य की अपनी प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत हुई.
आपदा प्रबंधन को मिली नई ताकत
आपदा प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने के साथ सरकार ने इसके संस्थागत ढांचे को भी आधुनिक बनाया. वर्ष 2026 में यूपीएसडीएमए के लिए नया हाईटेक मुख्यालय तैयार किया गया है. 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले इस भवन में 24 घंटे सक्रिय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और डिजिटल कमांड-कंट्रोल सुविधाएं हैं. इसका उद्देश्य आपदा के समय सूचनाएं जुटाने, जिलों से समन्वय करने, बचाव दलों को निर्देश देने और राहत कार्यों की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाना है. यानी सिस्टम का जोर अब आपदा आने के बाद राहत देने के साथ पहले से तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया पर भी है.
सर्पदंश और डूबने पर सहायता
आपदा प्रबंधन में बड़ा बदलाव राहत के दायरे को बढ़ाने के रूप में सामने आया. पहले सीमित अधिसूचित आपदाओं के कारण सर्पदंश, डूबने, सांड के हमले और कुछ स्थानीय घटनाओं में मौत होने पर सहायता का स्पष्ट प्रावधान नहीं था. अब नदी, तालाब, नाले या गड्ढे में डूबने, बिजली गिरने, भूकंप, भूस्खलन और मिट्टी धंसने के अलावा सर्पदंश और सांड के हमले जैसे मामलों को भी सहायता के दायरे में शामिल किया गया है. हीटवेव और बिजली गिरने को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाओं में शामिल किए जाने से भी राहत व्यवस्था का दायरा बढ़ा है.
मुआवजा हुआ ढाई गुना से ज्यादा
आर्थिक सहायता में भी बड़ा बदलाव हुआ है. 2010-15 के दौरान आपदा में मृत्यु पर करीब 1.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलती थी. बाद में राष्ट्रीय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मानकों में बदलाव के साथ यह राशि बढ़कर 4 लाख रुपये हो गई. पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 95,100 रुपये तक पहुंची है. कपड़े और बर्तन के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए सहायता का प्रावधान है. सर्पदंश और डूबने से मौत के मामलों में भी 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है. राज्य आपदा से संबंधित मृत्यु के मामलों में सात दिन के भीतर भुगतान का लक्ष्य रखा गया है.
17 सामग्री की राहत किट
आपदा राहत अब सिर्फ पका हुआ खाना, आटा-चावल और तिरपाल तक सीमित नहीं है. बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए खाद्यान्न किट में 17 तरह की सामग्री शामिल की जाती है. इसमें आटा, चावल, आलू, लाई, भुना चना, अरहर दाल, नमक, मसाले, रिफाइंड तेल, माचिस, मोमबत्ती, बिस्किट समेत जरूरी सामग्री दी जाती है. पानी को सुरक्षित बनाने के लिए क्लोरीन टैबलेट और स्नान के साबुन भी उपलब्ध कराए जाते हैं. महिलाओं के लिए डिग्निटी किट और प्रभावित परिवारों के पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी राहत तंत्र का हिस्सा है. बाढ़ चौकियां, राहत शिविर, नाव-मोटरबोट, मेडिकल टीम और स्वास्थ्य इंतजामों ने इस व्यवस्था को और व्यापक बनाया है.