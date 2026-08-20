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योगी सरकार में बदला यूपी का आपदा प्रबंधन, मुआवजे से रेस्क्यू तक हाईटेक हुआ सिस्टम

उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद आपदा प्रबंधन का ढांचा राहत बांटने की पारंपरिक व्यवस्था से आगे बढ़कर तेज, संगठित और तकनीक आधारित सिस्टम में बदला है. योगी सरकार के कार्यकाल में राज्य को अपने एसडीआरएफ की ताकत मिली, राहत के दायरे का विस्तार हुआ और आपदा पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई गई.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:41 PM IST
योगी सरकार में बदला यूपी का आपदा प्रबंधन, मुआवजे से रेस्क्यू तक हाईटेक हुआ सिस्टम

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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