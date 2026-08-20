योगी सरकार में बदला यूपी का आपदा प्रबंधन, मुआवजे से रेस्क्यू तक हाईटेक हुआ सिस्टम

आर्थिक सहायता में भी बड़ा बदलाव हुआ है. 2010-15 के दौरान आपदा में मृत्यु पर करीब 1.50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलती थी. बाद में राष्ट्रीय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मानकों में बदलाव के साथ यह राशि बढ़कर 4 लाख रुपये हो गई. पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 95,100 रुपये तक पहुंची है. कपड़े और बर्तन के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए सहायता का प्रावधान है. सर्पदंश और डूबने से मौत के मामलों में भी 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है. राज्य आपदा से संबंधित मृत्यु के मामलों में सात दिन के भीतर भुगतान का लक्ष्य रखा गया है.