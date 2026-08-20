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यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सीधे खातों में पहुंच रही रकम, योगी सरकार ने बढ़ाई DBT की रफ्तार

डीबीटी व्यवस्था के जरिए धनराशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है. इससे लाभ वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ समय पर सहायता पहुंचाने पर जोर है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:46 PM IST
यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सीधे खातों में पहुंच रही रकम, योगी सरकार ने बढ़ाई DBT की रफ्तार

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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