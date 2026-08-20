यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सीधे खातों में पहुंच रही रकम, योगी सरकार ने बढ़ाई DBT की रफ्तार

यूपी में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में शैक्षिक सामग्री के लिए आर्थिक सहायता भेजी जा रही है. योगी सरकार ने यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी की खरीद के लिए डीबीटी व्यवस्था को मजबूत किया है. पहले चरण में करीब 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजी गई थी. अब दूसरे चरण में 7.83 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी निर्धारित धनराशि डीबीटी के जरिए भेजी गई है. सरकार का कहना है कि सीधे बैंक खाते में भुगतान से योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता बढ़ी है.