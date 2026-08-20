यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सीधे खातों में पहुंच रही रकम, योगी सरकार ने बढ़ाई DBT की रफ्तार

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यूपी में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में शैक्षिक सामग्री के लिए आर्थिक सहायता भेजी जा रही है. योगी सरकार ने यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी की खरीद के लिए डीबीटी व्यवस्था को मजबूत किया है. पहले चरण में करीब 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में धनराशि भेजी गई थी. अब दूसरे चरण में 7.83 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी निर्धारित धनराशि डीबीटी के जरिए भेजी गई है. सरकार का कहना है कि सीधे बैंक खाते में भुगतान से योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता बढ़ी है.
बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है. बच्चों की पढ़ाई आर्थिक परिस्थितियों के कारण प्रभावित न हो और उन्हें स्कूल में समान व सम्मानजनक अवसर मिले, इसके लिए सहायता सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है. इसका इस्तेमाल निर्धारित यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए किया जाना है.
पहले चरण में 1.10 करोड़ लाभार्थी
इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 जुलाई 2026 को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी. शुभारंभ के दौरान करीब 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरित की गई. इसका उद्देश्य शैक्षिक सत्र की शुरुआत से ही बच्चों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना था. सीधे खाते में राशि पहुंचने से अभिभावक बच्चों की जरूरत के मुताबिक सामग्री खरीद सकते हैं.
दूसरे चरण में 7.83 लाख को लाभ
योजना के दूसरे चरण में 7.83 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में निर्धारित धनराशि भेजी गई है. इससे पात्र विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री की समय पर व्यवस्था करने में मदद मिलेगी. विभाग की ओर से डीबीटी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि पात्र परिवारों तक सहायता समय से पहुंचे.
यूनिफॉर्म से स्टेशनरी तक मदद
सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर और गरिमापूर्ण विद्यालयी अनुभव उपलब्ध कराना भी है. यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी जैसी जरूरी सामग्री उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को स्कूल आने में सुविधा मिलती है. इससे बच्चों के आत्मविश्वास और पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.
सीधे खाते में भुगतान
डीबीटी व्यवस्था के जरिए धनराशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है. इससे लाभ वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ समय पर सहायता पहुंचाने पर जोर है. बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर बच्चे को समान अवसर और गरिमापूर्ण विद्यालयी अनुभव देना है. उनके मुताबिक डीबीटी से सहायता सीधे खातों में पहुंचने से व्यवस्था में पारदर्शिता मजबूत हुई है और बच्चों को सत्र की शुरुआत से ही जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है.