UP Election 2022: BJP को एक और झटका! विधायक विनय शाक्य सपा में होंगे शामिल, किडनैपिंग के दावों का किया खंडन

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) से पहले सूबे की सत्ता पर काबिज भाजपा (BJP) को एक और बड़ा झटका लग सकता है. बिधूना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ( BJP MLA Vinay Shakya) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल होने की बात कही है. इससे पहले बीजेपी विधायक की बेटी रिया ने अपने पिता के लापता होने का आरोप लगाते हुए सरकार से उनका पता लगाने की मांग की थी.

वहीं, बुधवार को एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 'मैंने उनसे (विधायक विनय शाक्य) एक वीडियो कॉल पर बात की और पाया कि वह इस समय अपने इटावा के आवास पर रह रहे हैं. जहां पुलिस सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं. विनय शाक्य ने अपने अपहरण के बारे में अपनी बेटी के दावे का खंडन किया. साथ ही उन्होंने कहा कि वह स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे.

बता दें, विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने अपने पिता के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों पर कहा था कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है. हम इलाके में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं लेकिन हमारे चाचा मेरे पिता को लखनऊ ले गए. मैं सरकार से मेरे पिता के ठिकाने का पता लगाने में हमारी मदद करने का अनुरोध करती हूं.

Auraiya, UP| I talked with him (MLA Vinay Shakya) on a video call & found that he is currently staying at his Etawah's residence. Police security personnel are also present at location. The viral video (of Riya Shakya, daughter of MLA Vinay Shakya) is baseless: SP Abhishek Verma https://t.co/FYbBULOFeo pic.twitter.com/9kRilfntGv

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 11, 2022