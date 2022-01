UP Chunav 2022: BSP ने पहली लिस्ट में बचे उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, BJP के बागी MLA मथुरा से लड़ेंगे चुनाव

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 ( UP Assembly Election 2022) पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है. बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी हैं. वहीं, अब पहले चरण में से कुछ बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बुधवार को कर दी. साथ ही पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ बदलाव भी पार्टी के तरफ से किए गए हैं.

बीएसपी महासचिव मेवालाल गौतम ने गुरुवार को जो सूची जारी की है. उसमें बीएसपी ने शामली के थानाभवन विधानसभा से जहीर मलिक और मुजफ्फरनगर के खतौली से करतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया है. जबकि भारतीय जनता पार्टी के बागी विधायक एसके शर्मा को मथुरा से टिकट मिला है.

देखें लिस्ट

थानाभवन से जहीर मलिक

खतौली से करतार सिंह भड़ाना

मेरठ शहर से मोहम्मद दिलशाद

बागपत से अरुण कसाना

साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल

गाजियाबाद से कृष्ण कुमार शुक्ला

गढ़मुक्तेश्वर से मदन चौहान

बुलंदशहर से मोबीन कल्लू कुरैशी

खैर (SC) से चारूकेन केन

मथुरा सतीश कुमार शर्मा

एत्मादपुर से प्रबल प्रताप सिंह

आगरा उत्तरी से शब्बीर अब्बास

Bahujan Samaj Party releases names of remaining candidates from first list. pic.twitter.com/ZLJdnxkIW1

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 19, 2022