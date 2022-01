UP Assembly Election: Congress ने 89 प्रत्याशियों की जारी की तीसरी लिस्ट, 37 महिलाओं को मिला टिकट

UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के पहले चरण के मतदान में अब दो हफ्ते का समय रह गया है. ऐसे में प्रदेश के सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियां तेज कर दिए हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस (Congres) ने तीसरी सूची का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में 89 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है. तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 89 उम्मीदवारों में से 37 महिलाओं को टिकट दिया है.

महिला उम्मीदवारों की लिस्ट

अनुपमा द्विवेदी को लहरपुर से टिकट मिला है.

ऊषा देवी को महमूदाबाद से टिकट मिला है.

पूनम कंबोज को बेहट से टिकट मिला है.

अकबरी बेगम को बिजनौर से टिकट मिला है.

बाला देवी सैनी को नूरपुर से टिकट मिला है.

दारख्शा अहसान खान को कुदंरकी से टिकट मिला है.

सरोज देवी को हाथरस से से टिकट मिला है.

छवि वार्ष्णेय को सिकंदरा राव से टिकट मिला है.

दिव्या शर्मा को अमनपुर से टिकट मिला है.

तारा राजपुर को मरहारा से टिकट मिला है.

नीलिम राज को जालेसर से टिकट मिला है.

फरह नईम को शेखपुर से टिकट मिला है.

अल्का सिंह को बिथरी चैनपुर से टिकट मिला है.

ममता वर्मा को हरगांव से टिकट मिला है.

कमला रावत को सिधौली से टिकट मिला है.

सुनीता देवी को गोपामऊ से टिकट मिला है.

आकांक्षा वर्मा को सांडी से टिकट मिला है.

नीलम शाक्य को तिरवा से टिकट मिला है.

स्नेहलता धोरे को भरतना से टिकट मिला है.

सुमन व्यास को बिधूना से टिकट मिला है.

मनोरमा शंखवार को रसूलावाद से टिकट मिला है.

मेनिका पांडेय को पिपराइच से टिकट मिला है.

नेहा संजीव निरंजन को गारौथा से टिकट मिला है.

अंबर जहां को पठारदेवा से टिकट मिला है.

निर्मला भारती को चित्रकूट से टिकट मिला है.

कमला प्रजापति को जहानाबाद से टिकट मिला है.

सुनीता सिंह पटेल को पट्टी से टिकट मिला है.

गौरी यादव को बाराबंकी से टिकट मिला है.

नीलम कोरी को मिल्कीपुर से टिकट मिला है.

सत्यमवदा पासवान को अलापुर से से टिकट मिला है.

रागिनी पाठक को जलालपुर से से टिकट मिला है.

वंदना शर्मा को भींगा से टिकट मिला है.

ज्योति वर्मा को सरस्वती से टिकट मिला है.

बबिता आर्य को बलरामपुर से टिकट मिला है.

किरन शुक्ला को बंसी से टिकट मिला है.

Third list of @INCUttarPradesh candidates. Of the 89 candidates declared, 37 are Women candidates.

First list of 125 (50 women) & second list of 41 (16 Women) candidates was announced earlier.

Congress delivering on the promise of 40% tickets to women. #UttarPradeshElections pic.twitter.com/f2qfuYJNez

