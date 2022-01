UP Election 2022: घर बैठे जानें वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक

नई दिल्लीः देश में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2022) होने है. चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है. निर्वाचन आयोग (Assembly Election 2022) ने भी चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 (UP Election 2022) से संबंधित तैयारियां तेजी से हो रही है. अगर आप भी वोटर है तो ध्यान रखें कि मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए.

Aadhaar update: अगर शादी के बाद आपने भी बदला है नाम, जल्दी करा लें यह काम, वरना हो सकती हैं ये दिक्कतें

आप वोटर लिस्ट (Voter List) में अपना नाम देखना चाहते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं. आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारें में बताने वाले है जिसके जरिए आप मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे यह काम कर सकते हैं. इस प्रोसेस की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं.

घर बैठे कैसे ऑर्डर करें Aadhaar Card का PVC वर्जन? स्टेप-बाय-स्टेप जानें पूरी प्रक्रिया

ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

1.सबसे पहले मतदाता पोर्टल www.nvsp.in पर विजिट करें.

2.अइसके बाद होमपेज पर 'Search in Electoral Roll' का ऑप्शन चुनें.

3.अब स्क्रीन पर एक न्यू विंडो ओपन होगी, यहां नीचे आकर Continue के ऑप्शन पर क्लिक करें.

4.अगली स्टेप पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला 'Search by Details' और 'Search by EPIC No'.

5.इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चुनें.

6.'Search by Details' ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जानकारी दर्ज करके मतदाता लिस्ट में अपना नाम चेक करें.

7.वहीं, 'Search By EPIC' ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, राज्य और कैप्चा कोड को फिल करके सर्च करें

8.अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में हुआ, तो आपकी डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो जाएंगी.

9.अब आप व्यू डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, यहां आप अपनी पूरी जानकारी देख सकते हैं.

WATCH LIVE TV