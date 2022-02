UP Chunav 2022: RLD प्रमुख जयंत चौधरी नहीं डालेंगे वोट, जानिए क्या है पूरा मामला

UP Election 2022 Voting: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर मतदान का आगाज हो गया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग की जा रही है. एक ओर जहां मतदान को लेकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक दल (RLD) अध्यक्ष जयंत चौधरी के मतदान नहीं करने की खबर है.

दरअसल, जयंत चौधरी के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि वह अपनी चुनावी रैली के चलते वोट डालने नहीं जाएंगे. आपको बता दें कि जयंत चौधरी मथुरा क्षेत्र के वोटर हैं. जयंत चौधरी के वोट ना डाल पाने का कारण उनका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में चुनावी दौरे पर होना बताया जा रहा है. जबकि उनका मतदान केंद्र मथुरा में है, जिस वजह से वह वोट नहीं कर रहे हैं. वहीं, बीजेपी ने इसको लेकर जयंत चौधरी पर निशाना साधा है.

RLD chief Jayant Chaudhary will not go to cast his vote today because of his election rally. He is a voter of Mathura region: Jayant Chaudhary’s office to ANI#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/WVKVhg4GY7

