हरदोई में 'गब्बर' पकड़ा गया! मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ तेल चोर गिरोह का मास्टरमाइंड, पैर में लगी गोली

आशीष द्विवेदी/हरदोई: यूपी के ​हरदोई में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. थाना पाली और पचदेवरा की संयुक्त पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, कार, चोरी का तेल और अवैध असलहा बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक पकड़े गए शातिर बदमाश के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 40 से अधिक मामले दर्ज हैं.

​​जनपद में अपराध की रोकथाम और चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. आज 22 मार्च रात में थाना पाली और पचदेवरा की संयुक्त टीम गयाई चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुडरामऊ की तरफ से आती एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को जब रोकने का इशारा किया गया, तो कार सवार ने भागने की कोशिश की. पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में बदमाश कुलदीप उर्फ गब्बर के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे दबोच लिया.

फर्रुखाबाद के नवाबगंज का रहने वाला गब्बर

​पकड़ा गया अभियुक्त कुलदीप उर्फ गब्बर,जो कि पड़ोसी जनपद फर्रुखाबाद के नवाबगंज का रहने वाला है. उसके पास से पुलिस ने 20,000 रुपये की नकदी, एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक स्विफ्ट कार और करीब 40 लीटर चोरी का तेल बरामद किया है. इसके अलावा तलाशी के दौरान कार से तेल चोरी में इस्तेमाल होने वाले खाली डिब्बे,पाइप, आरी के ब्लेड और कुप्पी जैसे उपकरण भी मिले हैं।पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने पिछले एक हफ्ते के भीतर पाली, पचदेवरा और बिलग्राम थाना क्षेत्रों के दर्जनों निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था.

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कई मुकदमे दर्ज

​अभियुक्त के खिलाफ थाना पाली, पचदेवरा और बिलग्राम में पहले से ही विद्युत अधिनियम और चोरी के कई मुकदमे पंजीकृत थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के पकड़े जाने से क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से होने वाली तेल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगी।घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस अब इस मामले में अन्य फरार साथियों और चोरी का तेल खरीदने वाले गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जा सके.

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