UP Politics: यूपी का वह CM जिसके कथित तांत्रिक अनुष्ठान के बाद एक PM ने उससे इस्तीफा मांग लिया

Tantra Mantra In UP Politics: उत्तर प्रदेश की सियासत भी अजीब है. यहां पग-पग पर संघर्ष और साजिशें हैं. विरोधी एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए किस्म-किस्म के हथकंडे अपनाते हैं लेकिन तंत्र-मंत्र और तांत्रिकों का इस्तेमाल, वशीकरण का वार. यह भी यहां की सियासत का हिस्सा रहा है. आज ऐसी ही एक किस्सा जब UP के एक CM के तथाकथित तांत्रिक अनुष्ठान की खबर आने के बाद एक PM ने उनका इस्तीफा मांग लिया.