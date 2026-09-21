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गन्ने से विदेशी बाजार तक यूपी की नई कहानी, आबकारी निर्यात में 45% की छलांग

उत्तर प्रदेश में आबकारी कारोबार अब सिर्फ शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रह गया है. इसका असर खेतों में तैयार होने वाले गन्ने, शीरे और अनाज से लेकर बोतल, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन तक दिखाई दे रहा है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 21, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:28 PM IST
गन्ने से विदेशी बाजार तक यूपी की नई कहानी, आबकारी निर्यात में 45% की छलांग

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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