गन्ने से विदेशी बाजार तक यूपी की नई कहानी, आबकारी निर्यात में 45% की छलांग

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उत्तर प्रदेश में आबकारी कारोबार अब सिर्फ शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रह गया है. इसका असर खेतों में तैयार होने वाले गन्ने, शीरे और अनाज से लेकर बोतल, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन तक दिखाई दे रहा है. योगी सरकार की त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति 2026-29 के बीच प्रदेश की एक्सपोर्ट चेन में तेजी आई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच यूपी के आबकारी निर्यात में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 45.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान देश के आबकारी निर्यात की वृद्धि 18.3 प्रतिशत रही.
यूपी की हिस्सेदारी 12.6 फीसदी पहुंची
अप्रैल-जून 2026 के दौरान भारत से करीब 10.17 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आबकारी निर्यात हुआ. इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 127.8 लाख डॉलर रही. पिछले साल इसी अवधि में यूपी का आबकारी निर्यात 87.9 लाख डॉलर था. यानी प्रदेश ने करीब 39.9 लाख डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज की. राष्ट्रीय आबकारी निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी भी 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई. इस अवधि में महाराष्ट्र और पंजाब के बाद यूपी तीसरे स्थान पर रहा.
नई इकाइयों से बढ़ी औद्योगिक गतिविधि
निर्यात बढ़ने के साथ प्रदेश में नई औद्योगिक गतिविधियां भी दिखाई दे रही हैं. उन्नाव में यूनाइटेड ब्रुअरीज और हरदोई में माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज नई इकाइयां स्थापित कर रही हैं. फर्रुखाबाद में वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स ने इकाई स्थापित की है. मुरादाबाद की बंद इकाई को एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने फिर शुरू किया है. गोरखपुर की कियान डिस्टिलरी ने एथेनॉल उत्पादन के साथ पेय आसवनी और ब्रुअरी के लिए आवेदन किया है. रैडिको खेतान भी अन्य राज्यों से सीतापुर और रामपुर संयंत्रों में निर्यात उत्पादन स्थानांतरित कर रही है.
बस्ती का शीरा पहुंचा विदेशी बाजार
यूपी की एक्सपोर्ट चेन में कृषि आधारित उत्पादों की भूमिका भी सामने आई है. आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के मुताबिक बस्ती से 25 हजार कुंतल शीरे का विदेश निर्यात किया गया. इससे करीब पांच लाख अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई. यह राशि ऊपर बताए गए आबकारी निर्यात आंकड़ों से अलग है, क्योंकि शीरा अलग शुल्क वर्गीकरण में आता है. इससे यह भी पता चलता है कि प्रदेश में कृषि उत्पाद सिर्फ कच्चे माल के तौर पर नहीं रह रहे, बल्कि प्रसंस्करण के बाद वैश्विक बाजार की सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं.
बोतलों की सप्लाई में भी उछाल
निर्यात कारोबार बढ़ने का असर बोतलों की सप्लाई पर भी पड़ा है. अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच यूपी की इकाइयों ने दूसरे राज्यों को पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 1.64 करोड़ अधिक बोतलें भेजीं. यह करीब 45.7 प्रतिशत की वृद्धि है. इसका मतलब यह है कि आबकारी कारोबार के विस्तार का असर सिर्फ तैयार उत्पाद के निर्यात तक नहीं है, बल्कि उससे जुड़े दूसरे उद्योगों पर भी पड़ रहा है.
खेत से फैक्ट्री तक जुड़ी चेन
आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह के मुताबिक निर्यात बढ़ने का असर गन्ने, शीरे और अनाज से लेकर कांच की बोतल, पैकेजिंग, ढक्कन, लेबलिंग, भंडारण और परिवहन तक पड़ता है. यानी एक उत्पाद के विदेशी बाजार तक पहुंचने के साथ कई स्तरों पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं. कच्चे माल की मांग से लेकर उत्पादन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स तक इसका असर दिखाई देता है.
नीति से एक्सपोर्ट को मिली गति
त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति 2026-29 के तहत प्रदेश सरकार निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. पहली तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में यूपी के आबकारी निर्यात की वृद्धि राष्ट्रीय वृद्धि से तेज रही. साथ ही देश के कुल आबकारी निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी भी बढ़ी है. नई और पुरानी औद्योगिक इकाइयों में गतिविधियां बढ़ने के साथ यह पूरी चेन अब खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से विदेशी बाजार तक जुड़ती दिखाई दे रही है.