गन्ने से विदेशी बाजार तक यूपी की नई कहानी, आबकारी निर्यात में 45% की छलांग

उत्तर प्रदेश में आबकारी कारोबार अब सिर्फ शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रह गया है. इसका असर खेतों में तैयार होने वाले गन्ने, शीरे और अनाज से लेकर बोतल, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन तक दिखाई दे रहा है. योगी सरकार की त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति 2026-29 के बीच प्रदेश की एक्सपोर्ट चेन में तेजी आई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच यूपी के आबकारी निर्यात में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 45.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान देश के आबकारी निर्यात की वृद्धि 18.3 प्रतिशत रही.