गन्ने के खेत से विदेशी बाजार तक पहुंची यूपी की एक्सपोर्ट चेन, बढ़ा निर्यात

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उत्तर प्रदेश में निर्यात की तस्वीर तेजी से बदल रही है. अब इसकी कहानी सिर्फ फैक्ट्री में तैयार होने वाले उत्पादों और विदेशी बाजार तक पहुंचने वाली बोतलों तक सीमित नहीं है. इसकी शुरुआत गन्ने के खेत, शीरे और अनाज से होती है, फिर यह उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन से गुजरते हुए विदेशी बाजार तक पहुंचती है. योगी सरकार की त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति 2026-29 के बाद इस पूरी एक्सपोर्ट चेन को नई रफ्तार मिली है. अप्रैल-जून 2026 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश के आबकारी निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 45.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 18.3 प्रतिशत रही.
निर्यात में यूपी की तेज छलांग
वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में यूपी के आबकारी निर्यात की मात्रा में 163 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान प्रदेश ने करीब 39.9 लाख अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हासिल की. राष्ट्रीय आबकारी निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी भी 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई. अप्रैल-जून 2026 में देश से करीब 10.17 करोड़ डॉलर का आबकारी निर्यात हुआ, जिसमें यूपी की हिस्सेदारी करीब 127.8 लाख डॉलर रही. पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 87.9 लाख डॉलर था. इसके साथ यूपी महाराष्ट्र और पंजाब के बाद देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया.
बस्ती के शीरे ने पकड़ी विदेश की राह
यूपी की एक्सपोर्ट चेन में कृषि उत्पाद भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. बस्ती से 25 हजार कुंतल शीरे का विदेश निर्यात किया गया, जिससे करीब पांच लाख अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा हासिल हुई. यह राशि अलग शुल्क वर्गीकरण के कारण ऊपर बताए गए निर्यात आंकड़ों से अतिरिक्त है. इसका मतलब साफ है कि खेतों से मिलने वाले उत्पाद अब स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं हैं. प्रसंस्करण के बाद वे सीधे वैश्विक बाजार में पहुंच रहे हैं.
दूसरे राज्यों को भी बढ़ी सप्लाई
निर्यात बढ़ने का असर प्रदेश की घरेलू सप्लाई पर भी दिखाई दे रहा है. अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच यूपी की इकाइयों ने दूसरे राज्यों को पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 1.64 करोड़ ज्यादा बोतलें भेजीं. यह करीब 45.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इससे पता चलता है कि उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ यूपी की इकाइयां दूसरे बाजारों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही हैं.
नई इकाइयों से बढ़ा निवेश
बढ़ती मांग और निर्यात की संभावनाओं के बीच प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हो रही हैं. उन्नाव में यूनाइटेड ब्रुअरीज और हरदोई में माउंट एवरेस्ट ब्रुअरीज नई इकाइयां लगा रही हैं. फर्रुखाबाद में वुडपेकर ग्रीनएग्री न्यूट्रिएंट्स ने इकाई स्थापित की है. वहीं एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने मुरादाबाद की बंद पड़ी इकाई को दोबारा शुरू किया है. गोरखपुर की कियान डिस्टिलरी ने एथेनॉल उत्पादन के साथ पेय आसवनी और ब्रुअरी के लिए भी आवेदन किया है.
बंद प्लांट भी दोबारा हुए सक्रिय
निर्यात की बढ़ती संभावनाओं से पुरानी औद्योगिक क्षमता को भी दोबारा इस्तेमाल करने का रास्ता खुला है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक रैडिको खेतान अन्य राज्यों से अपने सीतापुर और रामपुर संयंत्रों में निर्यात उत्पादन स्थानांतरित कर रही है. इससे प्रदेश में मौजूद औद्योगिक ढांचे का इस्तेमाल बढ़ रहा है और उत्पादन क्षमता को विस्तार मिल रहा है. नई इकाइयों और दोबारा शुरू हुए प्लांट से आने वाले समय में रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है.
खेत से फैक्ट्री और फिर विदेश
आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह के मुताबिक निर्यात बढ़ने का असर सिर्फ आबकारी इकाइयों तक सीमित नहीं है. इस पूरी इंडस्ट्री की शुरुआत गन्ना, शीरा और अनाज जैसे कृषि उत्पादों से होती है. इसके बाद कांच की बोतल, पैकेजिंग, ढक्कन, लेबलिंग, भंडारण और परिवहन जैसे कई क्षेत्र इससे जुड़ते हैं. उत्पादन और निर्यात बढ़ने पर इन सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं. यानी नई नीति का असर खेत से लेकर फैक्ट्री और वहां से विदेशी बाजार तक पूरी एक्सपोर्ट चेन पर दिखाई दे रहा है.