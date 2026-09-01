गन्ने के खेत से विदेशी बाजार तक पहुंची यूपी की एक्सपोर्ट चेन, बढ़ा निर्यात

उत्तर प्रदेश में निर्यात की तस्वीर तेजी से बदल रही है. अब इसकी कहानी सिर्फ फैक्ट्री में तैयार होने वाले उत्पादों और विदेशी बाजार तक पहुंचने वाली बोतलों तक सीमित नहीं है. इसकी शुरुआत गन्ने के खेत, शीरे और अनाज से होती है, फिर यह उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन से गुजरते हुए विदेशी बाजार तक पहुंचती है. योगी सरकार की त्रिवर्षीय आबकारी निर्यात नीति 2026-29 के बाद इस पूरी एक्सपोर्ट चेन को नई रफ्तार मिली है. अप्रैल-जून 2026 की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश के आबकारी निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 45.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 18.3 प्रतिशत रही.