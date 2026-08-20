यूपी में बाढ़ को लेकर योगी सरकार अलर्ट, बैराज से भारी पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ी निगरानी

पहाड़ों में लगातार बारिश और बैराजों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. बिजनौर में हरिद्वार बैराज से गंगा में 1.80 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है. वहीं बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन पहले कराए गए तट संरक्षण कार्यों से संवेदनशील गांवों और तटबंधों को कटान से राहत मिली है. प्रशासन के मुताबिक आबादी क्षेत्र सुरक्षित है और जनजीवन सामान्य है.