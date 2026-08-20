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यूपी में बाढ़ को लेकर योगी सरकार अलर्ट, बैराज से भारी पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ी निगरानी

बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. यहां अधिकतम डिस्चार्ज 4.35 लाख क्यूसेक से अधिक दर्ज किया गया है. इसके बावजूद पहले कटान के लिहाज से संवेदनशील रहे कई गांव सुरक्षित हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:37 PM IST
यूपी में बाढ़ को लेकर योगी सरकार अलर्ट, बैराज से भारी पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ी निगरानी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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