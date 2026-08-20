यूपी में बाढ़ को लेकर योगी सरकार अलर्ट, बैराज से भारी पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ी निगरानी

राज्य चुनें
पहाड़ों में लगातार बारिश और बैराजों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. बिजनौर में हरिद्वार बैराज से गंगा में 1.80 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है. वहीं बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन पहले कराए गए तट संरक्षण कार्यों से संवेदनशील गांवों और तटबंधों को कटान से राहत मिली है. प्रशासन के मुताबिक आबादी क्षेत्र सुरक्षित है और जनजीवन सामान्य है.
बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिलों में बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं. बिजनौर में जिला कंट्रोल रूम से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. मौसम विभाग से चेतावनी मिलने के बाद हर दो घंटे में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, ईओ, तटीय ग्राम प्रधानों और आपदा मित्रों को फोन के जरिए अलर्ट और मौसम की जानकारी दी जा रही है. ग्राम स्तर पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है. तहसीलवार बाढ़ सुरक्षा उपकरण पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जबकि नावों, नाविकों और गोताखोरों का चिन्हीकरण भी पूरा कर लिया गया है.
24 संवेदनशील इलाके चिन्हित
बिजनौर में 24 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं. गंगा और खोह नदी पर गेज लगाकर 24 घंटे जलस्तर की निगरानी की जा रही है. चांदपुर तहसील के जलीलपुर ब्लॉक के दतियाना, रायपुर खादर और मीरापुर सीकरी जैसे गांवों के संपर्क मार्गों पर पानी आने के बाद 10 और 25 सीटर क्षमता वाली दो नावें तैनात की गई हैं. प्राथमिक विद्यालयों में चार बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं, जहां लेखपाल और राजस्व कर्मी रोस्टर के अनुसार चौबीसों घंटे ड्यूटी कर रहे हैं.
राहत चौकियों पर तैनात अमला
बिजनौर में कुल 32 बाढ़ चौकियां और 35 आश्रय स्थल सक्रिय किए गए हैं. प्रभावित 11 गांवों में अब तक करीब 300 राशन किट बांटी जा चुकी हैं. अतिरिक्त राहत सामग्री का बफर स्टॉक भी तैयार रखा गया है. सुरक्षा के लिए फ्लड पीएसी की तैनाती की गई है. प्रशासन की ओर से संभावित स्थिति से निपटने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी रखने का दावा किया गया है.
तट संरक्षण से टली कटान
बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. यहां अधिकतम डिस्चार्ज 4.35 लाख क्यूसेक से अधिक दर्ज किया गया है. इसके बावजूद पहले कटान के लिहाज से संवेदनशील रहे कई गांव सुरक्षित हैं. बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता शशिकांत सिंह के अनुसार बाढ़ से पहले इन स्थानों पर जियोबैग स्टड, परक्यूपाइन, स्पर और रिवेटमेंट जैसे तट संरक्षण कार्य कराए गए थे. इनसे नदी की मुख्य धारा का रुख बदलने में मदद मिली और बढ़े जलस्तर के बावजूद कटान का असर कम रहा.
गोरखपुर में जलभराव से राहत
गोरखपुर में 495 करोड़ रुपये की गोड़धोइया नाला परियोजना का असर इस साल देखने को मिला है. परियोजना के बाद महानगर के उत्तरी हिस्से के 17 वार्डों में बारिश के दौरान जलभराव नहीं हुआ. बारिश का पानी गोड़धोइया नाले के जरिए आरकेबीके मोहद्दीपुर के पास रामगढ़ताल में पहुंच रहा है. जल निगम (शहरी) के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार के अनुसार गोड़धोइया नाला 9.50 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है और इसे पक्का बनाया गया है. प्रशासन के मुताबिक बाढ़ की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है.