जनता के जख्मों पर नमक: यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी का तर्क, 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों (Petrol-Diesel Price) को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी (UP Minister Upendra Tiwari) का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उरई में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में बनाए जा रहे अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे. जहां उन्होंने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पर अजीबोगरीब तर्क दिया.

उन्होंने कहा कि अगर आप ईंधन की कीमत प्रति व्यक्ति आय से तुलना करें, तो कीमतें अब भी बहुत कम हैं. देश में डीजल-पेट्रोल के दामों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग ही चार पहिया की गाड़ी चलाते हैं. जिनको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, 95 प्रतिशत लोगों को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है. मंत्री उपेंद्र तिवारी के इस बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है.

#WATCH | Jalaun: UP Min Upendra Tiwari says, "...Only a handful of people use 4-wheelers & need petrol. 95% of people don't need petrol. Over 100 cr vaccine doses were administered free of cost to people...If you compare (fuel price) to per capita income, prices are very low now" pic.twitter.com/rNbVeiI7Qw

— ANI UP (@ANINewsUP) October 21, 2021