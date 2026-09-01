सरकारी अस्पतालों से विश्वविद्यालयों तक बढ़ेगी हथकरघा खरीद, बुनकरों को मिलेगा बाजार

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उत्तर प्रदेश में अब सरकारी संस्थानों की जरूरतें प्रदेश के बुनकरों के लिए रोजगार और स्थायी बाजार का जरिया बनेंगी. योगी सरकार सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में स्थानीय स्तर पर तैयार हथकरघा उत्पादों की खरीद बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत बेडशीट, तकिया कवर और गॉज बैंडेज क्लॉथ जैसे उत्पादों की सरकारी खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के करीब 2.13 लाख बुनकरों को बड़ा बाजार मिल सकेगा और उनकी आमदनी के साथ रोजगार भी मजबूत होगा.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बनी योजना
इस व्यवस्था को लेकर मंगलवार को विधान भवन में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों और शासकीय उपक्रमों में इस्तेमाल होने वाले बेडशीट और गॉज बैंडेज की खरीद और आपूर्ति पर चर्चा हुई. दरअसल, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों और संस्थानों में इन उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. अब उन्हीं निर्देशों के आधार पर पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है.
2.13 लाख बुनकरों को मिलेगा फायदा
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 2,13,107 बुनकर काम कर रहे हैं. अलग-अलग जिलों में बुनकर बेडशीट, गॉज बैंडेज और दूसरे वस्त्र उत्पाद तैयार कर रहे हैं. सरकारी संस्थानों में इन उत्पादों की खरीद बढ़ने से बुनकरों को एक बड़ा और अपेक्षाकृत स्थायी बाजार मिलेगा. इससे उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए केवल स्थानीय बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
अस्पतालों में स्थानीय उत्पादों की सप्लाई
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जरूरत के अनुसार बेडशीट, तकिया कवर और गॉज बैंडेज क्लॉथ की आपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड के जरिए कराने पर विचार किया गया. इसके लिए बुनकर सहकारी समितियों और सीधे बुनकरों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कराया जाएगा. संबंधित संस्थानों को भी अपनी जरूरत के मुताबिक समय से मांग और क्रय आदेश जारी करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी.
गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
मंत्री राकेश सचान ने कहा कि सरकारी संस्थानों को भेजे जाने वाले हथकरघा उत्पाद तय मानकों के अनुरूप और अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए. सरकार की कोशिश सिर्फ खरीद बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम तैयार करने की है जिसमें बुनकरों को बाजार मिले और सरकारी संस्थानों को बेहतर गुणवत्ता का सामान. इसके लिए गुणवत्ता जांच, दर निर्धारण और सप्लाई से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया जाएगा.
समय पर सप्लाई के लिए नोडल अधिकारी
सरकारी संस्थानों तक समय पर सामान पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई. ये अधिकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से संपर्क कर उनकी जरूरत, उत्पाद की तय विशिष्टता और सप्लाई से जुड़ी जानकारी विभाग तक पहुंचाएंगे. इससे मांग के मुताबिक उत्पादन और समयबद्ध आपूर्ति की योजना बनाना आसान होगा.
युवा पीढ़ी को बुनकरी से जोड़ने की कोशिश
सरकार इस योजना को केवल खरीद की प्रक्रिया के तौर पर नहीं देख रही है. मंत्री ने कहा कि बुनकरों को अगर उनके उत्पाद का सुनिश्चित बाजार मिलेगा तो उनकी आय और रोजगार दोनों मजबूत होंगे. इससे बुनकरी के पारंपरिक कारोबार से युवा पीढ़ी को जोड़ने में भी मदद मिलेगी. सरकार का उद्देश्य प्रदेश की पुरानी हथकरघा परंपरा को आधुनिक बाजार से जोड़कर इसे नई गति देना है.
अगले सप्ताह तक तैयार होगी कार्ययोजना
मंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पूरी कार्ययोजना जल्द तैयार करने के निर्देश दिए. इसमें उत्पादों के मानक, गुणवत्ता जांच, कीमत तय करने, मांग प्राप्त करने, क्रय आदेश, भुगतान और समय पर आपूर्ति समेत सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा. इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने को कहा गया है. अधिकारियों को अगले सप्ताह तक जरूरी बिंदुओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए.