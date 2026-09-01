सरकारी अस्पतालों से विश्वविद्यालयों तक बढ़ेगी हथकरघा खरीद, बुनकरों को मिलेगा बाजार

इस व्यवस्था को लेकर मंगलवार को विधान भवन में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों और शासकीय उपक्रमों में इस्तेमाल होने वाले बेडशीट और गॉज बैंडेज की खरीद और आपूर्ति पर चर्चा हुई. दरअसल, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों और संस्थानों में इन उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. अब उन्हीं निर्देशों के आधार पर पूरी व्यवस्था तैयार की जा रही है.