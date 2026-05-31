अब अस्पतालों पर पैनी नजर! स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए UP में चला बड़ा अभियान

UP News: उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुलभ और भरोसेमंद बनाने के लिए बड़े स्तर पर समीक्षा अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रदेशभर के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की व्यवस्थाओं को परखने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है. इसका मकसद केवल कमियां ढूंढना नहीं.. यह समझना भी है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं किस स्तर पर मिल रही हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है. पिछले छह महीनों में प्रदेश के 75 जिलों और 826 विकास खंडों में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी स्थिति का आकलन किया गया है. इस दौरान हजारों स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों और सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की गई.

अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था विशेष समीक्षा अभियान

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 29 अक्टूबर 2025 से प्रदेश में "स्टेट रिव्यू मिशन" की शुरुआत की गई थी. इस मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की टीमें लगातार अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर रही हैं. इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें. इसी सोच के साथ प्रदेशभर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता की लगातार समीक्षा की जा रही है.

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33 हजार से अधिक स्वास्थ्य इकाइयों में से लगभग आधी की जांच

अभियान के दौरान प्रदेश की कुल 33,044 चिकित्सा इकाइयों में से 16,249 स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण किया गया. यानी लगभग 49 प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थानों की विस्तृत समीक्षा की जा चुकी है. निरीक्षण का कार्य राज्य, मंडल और जिला स्तर के अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा किया गया. इन टीमों ने जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, विशेष चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की.

जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंची टीमें

निरीक्षण अभियान केवल बड़े अस्पतालों तक सीमित नहीं रहा. इसके तहत प्रदेश के 93 जिला अस्पतालों, 861 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 12,405 स्वास्थ्य उपकेंद्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का मूल्यांकन किया गया. इसके अलावा 50 विशेष चिकित्सालयों और 15 मेडिकल कॉलेजों का भी निरीक्षण किया गया. इस व्यापक अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तस्वीर को समझना और जरूरत के अनुसार सुधार करना है.

आरोग्य मेलों की भी हुई समीक्षा

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों को भी समीक्षा अभियान का हिस्सा बनाया गया. इस दौरान 2,661 स्वास्थ्य मेलों का निरीक्षण किया गया. इन मेलों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य जांच, उपचार और चिकित्सकीय परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि इन सेवाओं का लाभ लोगों तक किस स्तर तक पहुंच रहा है.

दवा, डॉक्टर और एंबुलेंस तक की हुई जांच

इस विशेष अभियान के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष "फैसिलिटी ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट" तैयार की गई. इसके आधार पर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया. जांच के दौरान अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपलब्धता, दवाओं के स्टॉक, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति, एंबुलेंस सेवाओं, रिकॉर्ड प्रबंधन और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का विस्तृत परीक्षण किया गया.

मरीजों से भी लिया गया फीडबैक

निरीक्षण केवल कागजी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहा. टीमों ने अस्पतालों में पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की. मरीजों से यह जानने की कोशिश की गई कि उन्हें इलाज, दवा, जांच और अन्य सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं. मरीजों से मिले फीडबैक को भी समीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके.

लगातार निगरानी से दिख रहा सुधार

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नियमित निरीक्षण और समीक्षा का असर अब स्वास्थ्य व्यवस्था में दिखाई देने लगा है. अस्पतालों में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, जवाबदेही बढ़ाने और सेवा गुणवत्ता सुधारने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. कई स्थानों पर निरीक्षण के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं. यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ने की बात कही जा रही है.

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में जारी है प्रयास

प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा. कुछ मंडलों में दूसरे चरण की समीक्षा प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित समीक्षा से न केवल सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि लोगों को समय पर और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.