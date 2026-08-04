योगी सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा, अनुपूरक बजट में 2023.50 करोड़ रुपये का प्रावधान

UP Health Budget: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में आयुष विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए कुल 2023.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. इसमें आयुष विभाग के लिए 23.25 करोड़ रुपये और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2000.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.