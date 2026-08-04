योगी सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा, अनुपूरक बजट में 2023.50 करोड़ रुपये का प्रावधान

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UP Health Budget: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में आयुष विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए कुल 2023.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. इसमें आयुष विभाग के लिए 23.25 करोड़ रुपये और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2000.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
प्रदेश में आयुष शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. आईआईटी कानपुर के गंगवाल स्कूल ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में आयुर्वेद अनुसंधान क्लीनिकल प्रमाणीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 3.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही आगरा, बस्ती, गोंडा, मेरठ और मिर्जापुर मंडल में नए राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे. इन पांचों मंडलों में अभी तक कोई आयुष मेडिकल कॉलेज संचालित नहीं है. सरकार ने इन संस्थानों की स्थापना के लिए भी 23.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्राथमिकता
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए किए गए 2000.25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान में सबसे बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मिला है. इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु 200 करोड़ रुपये और 102 एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए भी 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 96 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं.
आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर
योगी सरकार चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर भी लगातार काम कर रही है. अनुपूरक बजट में राज्य कैंसर मिशन की स्थापना, एसजीपीजीआई में क्वार्टनरी हेल्थ केयर सेंटर विकसित करने, ऑपरेशन थिएटर सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, स्मार्ट आईसीयू नेटवर्क और एकीकृत ट्रामा एवं इमरजेंसी नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना शामिल है. इन पहलों का उद्देश्य गंभीर बीमारियों के उपचार को अधिक प्रभावी बनाना और मरीजों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
स्वास्थ्य व्यवस्था होगी और मजबूत
प्रदेश सरकार का मानना है कि यह अतिरिक्त बजटीय प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ चिकित्सा ढांचे को नई मजबूती देगा. आयुष और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली दोनों के समानांतर विकास, अनुसंधान को प्रोत्साहन, नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से प्रदेश के लोगों को बेहतर और सुलभ इलाज का लाभ मिलेगा. सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, आधुनिक और जनकेंद्रित बनाकर प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है.