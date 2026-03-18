यूपी में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 3 IAS अधिकारियों का तबादला, संतोष कुमार बने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के कार्यकारी निदेशक

Lucknow: नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने बुधवार शाम जारी आदेश में तीन आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में अहम फेरबदल किया है. इस निर्णय को सरकार की विकास योजनाओं को तेज गति देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

जारी आदेश के मुताबिक, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन. को अब उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इससे उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है और ब्रज क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

वहीं, परिषद में अब तक सीईओ रहे सूरज पटेल को नई जिम्मेदारी देते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. उनके अनुभव से सहारनपुर में शहरी विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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इसी क्रम में संतोष कुमार को सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से हटाकर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम में कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है. यह बदलाव प्रशासनिक ढांचे को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

सरकार ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष के समापन से पहले प्रदेश में इस तरह के और भी तबादले देखने को मिल सकते हैं.

पिछले कुछ समय से प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे प्रशासनिक “सर्जरी” के तौर पर देखा जा रहा है. इसके पीछे सरकार की मंशा विकास योजनाओं को जमीन पर तेजी से लागू करना और विभागीय कामकाज में दक्षता बढ़ाना है.

विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च के अंत तक उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में और भी बड़े बदलाव संभव हैं. इन फेरबदल से न केवल विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, बल्कि जनता को भी योजनाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा.

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