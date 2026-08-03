यूपी में अवैध खनन पर डिजिटल शिकंजा.. 24 घंटे निगरानी, 756 करोड़ रुपये की वसूली

सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के तहत लागू आईएमएसएस ने अवैध खनन और खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है. डिजिटल निगरानी, त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण न केवल नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित हुआ है, बल्कि सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इस तकनीकी व्यवस्था को और व्यापक बनाया जाएगा ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.