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यूपी में अवैध खनन पर डिजिटल शिकंजा.. 24 घंटे निगरानी, 756 करोड़ रुपये की वसूली

उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है. एकीकृत खनन निगरानी तंत्र (आईएमएसएस) के जरिए प्रदेशभर में 24 घंटे निगरानी की जा रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 03, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:06 PM IST
यूपी में अवैध खनन पर डिजिटल शिकंजा.. 24 घंटे निगरानी, 756 करोड़ रुपये की वसूली

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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