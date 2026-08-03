यूपी में अवैध खनन पर डिजिटल शिकंजा.. 24 घंटे निगरानी, 756 करोड़ रुपये की वसूली

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UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एकीकृत खनन निगरानी तंत्र (आईएमएसएस) को अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित इस प्रणाली के जरिए खनन क्षेत्रों और खनिज परिवहन की 24 घंटे निगरानी की जा रही है. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से अवैध गतिविधियों पर तेजी से कार्रवाई संभव हुई है और राज्य के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.
एआई और आरएफआईडी से निगरानी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक माला श्रीवास्तव के अनुसार आईएमएसएस के तहत खनन क्षेत्रों की जियो-फेंसिंग, कैमरा युक्त वे-ब्रिज, वाहनों पर आरएफआईडी माइन टैग और राजमार्गों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा आईओटी आधारित मानव रहित स्वचालित चेकगेट स्थापित किए गए हैं. इन सभी व्यवस्थाओं को लखनऊ स्थित केंद्रीय कमांड सेंटर से जोड़ा गया है, जहां से पूरे प्रदेश की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है.
1.53 लाख वाहन ट्रैकिंग दायरे में
प्रदेश में वर्तमान में 62 डिजिटल चेकगेट संचालित हैं, जबकि दो नए चेकगेट निर्माणाधीन हैं. इसके अलावा 75 आरएफआईडी रीडर और एम-चेक एप के जरिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है. अब तक 1.53 लाख से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर आरएफआईडी माइन टैग लगाए जा चुके हैं. इससे वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव हुई है और अवैध परिवहन की पहचान पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है.
2.41 लाख ई-नोटिस जारी
आईएमएसएस के कमांड सेंटर में मौजूद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जरिए अवैध गतिविधियों की पहचान होते ही संबंधित मामलों में तुरंत ई-नोटिस जारी किए जाते हैं. 16 जुलाई 2026 तक इस प्रणाली के माध्यम से 2.41 लाख से अधिक ई-नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इन मामलों में 998 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई, जिसमें से अब तक लगभग 756 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है.
डिजिटल सिस्टम से बढ़ा राजस्व
सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के तहत लागू आईएमएसएस ने अवैध खनन और खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है. डिजिटल निगरानी, त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण न केवल नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित हुआ है, बल्कि सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में इस तकनीकी व्यवस्था को और व्यापक बनाया जाएगा ताकि अवैध खनन पर पूरी तरह प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.