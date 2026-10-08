फार्मा से ऑटो और बायोप्लास्टिक तक, UP में बन रहे सेक्टर वाले औद्योगिक पार्क

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उत्तर प्रदेश में नए उद्योग लगाने की रफ्तार बढ़ने का दावा किया जा रहा है. यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री पंजीकरण पिछले तीन साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं. यूपीसीडा के मुताबिक 2022-23 में करीब 1,400 फैक्ट्री पंजीकृत हुई थीं. 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 3,300 पहुंच गया. इन औद्योगिक गतिविधियों से अब तक 50 हजार से ज्यादा रोजगार पैदा होने की बात कही गई है.
NCR से बाहर बढ़ रहा औद्योगिक नेटवर्क
यूपीसीडा अब सिर्फ NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहता. गोरखपुर, संत कबीर नगर और ललितपुर जैसे इलाकों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही एक्सप्रेसवे और बड़े राजमार्गों के आसपास करीब पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है. मकसद यह है कि उद्योगों को जमीन के साथ बेहतर सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी आसानी से मिल सकें.
55 हजार एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक
यूपीसीडा के पास फिलहाल 55 हजार एकड़ से ज्यादा का औद्योगिक लैंड बैंक है. इसमें करीब 2,000 एकड़ विकसित जमीन उद्योगों को देने के लिए उपलब्ध बताई गई है. नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के साथ पुराने औद्योगिक इलाकों में भी सड़क, जल निकासी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है.
सिर्फ जमीन नहीं, पूरी सुविधा पर जोर
यूपीसीडा की एसीईओ दीक्षा जैन के मुताबिक उद्योगों को सिर्फ जमीन उपलब्ध कराना काफी नहीं है. उन्हें अच्छी सड़क, भरोसेमंद बुनियादी सुविधाएं और ऐसा माहौल चाहिए जहां कारोबार शुरू करने में ज्यादा दिक्कत न हो. इसी वजह से यूपीसीडा प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं पर जोर दे रहा है. भूमि आवंटन और मंजूरी की प्रक्रिया को भी ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है.
ललितपुर में फार्मा पार्क
यूपी में अलग-अलग उद्योगों की जरूरत के हिसाब से विशेष औद्योगिक पार्क भी तैयार किए जा रहे हैं. ललितपुर में फार्मास्युटिकल पार्क विकसित किया जा रहा है. यहां फार्मा कंपनियों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना है. इससे बड़ी कंपनियों के साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी एक ही औद्योगिक इकोसिस्टम में काम करने का मौका मिल सकता है.
पीलीभीत में ऑटो उद्योग पर नजर
पीलीभीत के भरा पचपेड़ा औद्योगिक क्षेत्र को ऑटो और ऑटो-कंपोनेंट उद्योग के लिए विकसित करने पर भी जोर है. यह इलाका उत्तराखंड के पंतनगर स्थित SIDCUL औद्योगिक क्षेत्र के करीब है. पंतनगर में ऑटोमोबाइल कंपनियों और उनके सप्लायर का बड़ा नेटवर्क मौजूद है. यूपीसीडा इसी नजदीकी का फायदा उठाकर पीलीभीत में ऑटो-कंपोनेंट और दूसरे विनिर्माण उद्योग लाने की कोशिश कर रहा है.
फूड से बायोप्लास्टिक तक नए पार्क
औद्योगिक विस्तार को सिर्फ बड़े कारखानों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. बहेड़ी में फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित किया जा रहा है. वहीं लखीमपुर खीरी के कुंभी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है. अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग औद्योगिक क्षेत्र मिलने से कंपनियों को अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.
AI और ड्रोन से होगी निगरानी
यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबंधन में तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ा रहा है. भूमि आवंटन और दूसरे कामों में ERP सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके साथ AI आधारित एनालिटिक्स, ड्रोन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन नीलामी और वन मैप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है. इससे जमीन और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर है.
निवेश के साथ रोजगार पर नजर
यूपीसीडा का कहना है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों और सेक्टर-विशिष्ट पार्कों का मकसद प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में उद्योगों को बढ़ावा देना है. इससे निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी बढ़ सकते हैं. NCR के साथ बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा है.
ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य
यूपीसीडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ औद्योगिक ढांचा बढ़ाने की बात कह रहा है. प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और अलग-अलग उद्योगों के लिए तैयार पार्कों के जरिए विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना है. अब देखना होगा कि इन नए औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन मिलने के बाद निवेश कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है और रोजगार के कितने नए मौके बनते हैं.