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फार्मा से ऑटो और बायोप्लास्टिक तक, UP में बन रहे सेक्टर वाले औद्योगिक पार्क

उत्तर प्रदेश में नए उद्योग लगाने की रफ्तार बढ़ने का दावा किया जा रहा है. यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री पंजीकरण पिछले तीन साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 08, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:06 PM IST
फार्मा से ऑटो और बायोप्लास्टिक तक, UP में बन रहे सेक्टर वाले औद्योगिक पार्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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