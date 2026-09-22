ग्लोबल खरीदारों के सामने आगरा की दस्तक, 36 उद्यमी लगाएंगे 60 स्टॉल

राज्य चुनें
आगरा की पहचान सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है. लेदर, फुटवियर, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट और पेठे जैसे उत्पाद भी ताजनगरी की अलग पहचान बनाते हैं. अब यही पहचान ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में ग्लोबल खरीदारों के सामने पहुंचेगी. इस बार आगरा के 36 उद्यमी ट्रेड शो में शामिल होंगे और उनके लिए 60 स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें ओडीओपी इकाइयों के साथ महिला उद्यमी, युवा कारोबारी और नए निर्यातक भी शामिल हैं.
60 स्टॉल पर दिखेगा आगरा का कारोबार
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आगरा की भागीदारी कई श्रेणियों में होगी. ओडीओपी के तहत 8 इकाइयां 10 स्टॉल लगाएंगी. महिला, एमएसएमई और युवा उद्यमियों की श्रेणी में 7 इकाइयों के 7 स्टॉल होंगे. इनमें 4 महिला और 3 युवा उद्यमी शामिल हैं. नए निर्यातकों के लिए सबसे ज्यादा 25 स्टॉल रखे गए हैं, जिन पर 17 इकाइयां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी. नियमित निर्यातकों की 9 इकाइयां भी 10 स्टॉल पर मौजूद रहेंगी.
लेदर से मार्बल तक ताजनगरी का हुनर
इंडिया एक्सपो मार्ट में आगरा के उत्पादों की बड़ी रेंज देखने को मिलेगी. यहां विश्व प्रसिद्ध लेदर उत्पादों के साथ मार्बल स्टोन उत्पाद, फुटवियर और लेदर फुटवियर प्रदर्शित किए जाएंगे. होम डेकोर, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम साड़ियां, गारमेंट्स, जरी-जरदोजी और इमीटेशन ज्वेलरी भी स्टॉल पर नजर आएंगे. यानी आगरा की पारंपरिक कारीगरी से लेकर आधुनिक कारोबार तक की तस्वीर एक ही मंच पर दिखाई देगी.
महिला और युवा उद्यमियों को भी मौका
इस बार ट्रेड शो में आगरा के महिला और युवा उद्यमियों की भी भागीदारी रखी गई है. 4 महिला उद्यमी और 3 युवा उद्यमी अपने उत्पाद और कारोबारी मॉडल खरीदारों के सामने पेश करेंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत भी एक इकाई ट्रेड शो में हिस्सा ले रही है. नए कारोबारियों के लिए यह मंच अपने उत्पादों को बड़े खरीदारों तक पहुंचाने और व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर देगा.
नए निर्यातकों की भी बड़ी हिस्सेदारी
आगरा से इस बार 17 नवोदित निर्यातक 25 स्टॉल पर अपने उत्पाद लेकर पहुंचेंगे. वहीं 9 नियमित निर्यातक 10 स्टॉल पर मौजूद रहेंगे. इससे ट्रेड शो में आगरा के पुराने कारोबारियों के साथ उन उद्यमियों को भी जगह मिलेगी, जो अपने उत्पादों को निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी में हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ सीधे संवाद और बी2बी बैठकों के जरिए कारोबार विस्तार के नए अवसर तलाशे जा सकेंगे.
पेठे की खुशबू और लाइव किचन का स्वाद
ट्रेड शो में आगरा का स्वाद भी अपनी पहचान बनाएगा. एक जिला, एक व्यंजन यानी ओडीओसी श्रेणी के तहत 5 इकाइयां हिस्सा लेंगी. इनमें आगरा का मशहूर पेठा खास आकर्षण रहेगा. देश-विदेश से आने वाले खरीदार आगरा के पेठे का स्वाद चख सकेंगे. इसके अलावा पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन का प्रदर्शन भी किया जाएगा. खास आकर्षण लाइव किचन होगा, जहां ताजे व्यंजन तैयार कर परोसे जाएंगे.
स्थानीय कारोबार से ग्लोबल बाजार तक
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आगरा के कारोबारियों के लिए अपने उत्पादों को सिर्फ प्रदर्शित करने का मंच नहीं है. यहां उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे मिलने और बी2बी बातचीत का अवसर मिलेगा. खासकर नए और युवा उद्यमियों के लिए यह अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच हो सकता है. उद्योग विभाग के उपायुक्त शैलेंद्र कुमार के मुताबिक, विभाग की ओर से सभी प्रतिभागियों को जरूरी सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है. इस बार आगरा के 60 स्टॉल ताजनगरी के पारंपरिक हुनर और बदलते कारोबारी स्वरूप को एक साथ सामने रखेंगे.