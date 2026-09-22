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ग्लोबल खरीदारों के सामने आगरा की दस्तक, 36 उद्यमी लगाएंगे 60 स्टॉल

आगरा की पहचान सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है. लेदर, फुटवियर, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट और पेठे जैसे उत्पाद भी ताजनगरी की अलग पहचान बनाते हैं. अब यही पहचान ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में ग्लोबल खरीदारों के सामने पहुंचेगी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 22, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:48 PM IST
ग्लोबल खरीदारों के सामने आगरा की दस्तक, 36 उद्यमी लगाएंगे 60 स्टॉल

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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