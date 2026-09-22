ग्लोबल खरीदारों के सामने आगरा की दस्तक, 36 उद्यमी लगाएंगे 60 स्टॉल

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आगरा के कारोबारियों के लिए अपने उत्पादों को सिर्फ प्रदर्शित करने का मंच नहीं है. यहां उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे मिलने और बी2बी बातचीत का अवसर मिलेगा. खासकर नए और युवा उद्यमियों के लिए यह अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण मंच हो सकता है. उद्योग विभाग के उपायुक्त शैलेंद्र कुमार के मुताबिक, विभाग की ओर से सभी प्रतिभागियों को जरूरी सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है. इस बार आगरा के 60 स्टॉल ताजनगरी के पारंपरिक हुनर और बदलते कारोबारी स्वरूप को एक साथ सामने रखेंगे.