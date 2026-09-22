कालीन से लाल पेड़ा तक, यूपी ट्रेड शो में दुनिया देखेगी मीरजापुर का हुनर और स्वाद

इंटरनेशनल ट्रेड शो में शामिल होने वाले मीरजापुर के कारोबारियों की नजर अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगी. विदेशी खरीदारों से मुलाकात के जरिए उन्हें अपने उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग और संभावित बाजारों को समझने का मौका मिलेगा. जिले के कालीन उद्योग के लिए यह मंच खास इसलिए भी है क्योंकि यहां पारंपरिक कारीगरी को सीधे अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जोड़ने की कोशिश हो रही है. इससे मीरजापुर के कालीन, हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता खुल सकता है.