कालीन से लाल पेड़ा तक, यूपी ट्रेड शो में दुनिया देखेगी मीरजापुर का हुनर और स्वाद

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मीरजापुर के कालीन कारोबार को अब देश के बाहर नए बाजार तलाशने का मौका मिलने जा रहा है. नोएडा में 25 सितंबर से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के 10 कालीन कारोबारी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे. यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले कारोबारियों के साथ 86 देशों के आयातकों की भी मौजूदगी रहेगी. ऐसे में मीरजापुर के कालीन, दरी और हस्तशिल्प उत्पाद सीधे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की नजर में होंगे.
विदेशी खरीदारों से सीधे जुड़ने का मौका
इंटरनेशनल ट्रेड शो मीरजापुर के कालीन कारोबारियों के लिए सिर्फ उत्पाद दिखाने का मंच नहीं होगा. यहां उन्हें नए विदेशी कारोबारियों और खरीदारों से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा. इससे नए बाजारों तक पहुंच बनाने और निर्यात के नए रास्ते तलाशने की संभावना बनेगी. जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त संदीप कुमार के मुताबिक, बदलते अंतरराष्ट्रीय कारोबारी माहौल में स्थानीय कारोबारियों के लिए ऐसे मंच काफी महत्वपूर्ण हैं.
इन हॉल में दिखेंगे मीरजापुर के कालीन
ट्रेड शो में मीरजापुर के 10 कालीन कारोबारी अलग-अलग हॉल में अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे. मेसर्स रमाशंकर कारपेट, मेसर्स शबनूर कारपेट, मेसर्स इस्तेखार कारपेट और मेसर्स बृजेश दरी एवं कारपेट हाल नंबर-9 में होंगे. मेसर्स परी हैंडीक्राफ्ट, मेसर्स आरएस हैंडीक्राफ्ट, मेसर्स नंदिनी हैंडीक्राफ्ट और मेसर्स चैंपियन ट्रेडर्स हाल नंबर-10 में अपने उत्पाद दिखाएंगे. मेसर्स वन पैलेस ऑफ रग्स हाल नंबर-14 और मेसर्स आर्टलाइन क्रिएशन हाल नंबर-15 में अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे.
कालीन कारोबार को ODOP से मिला सहारा
मीरजापुर के कालीन उद्योग को एक जिला, एक उत्पाद यानी ODOP योजना से भी बढ़ावा मिला है. जिला उद्योग विभाग के मुताबिक, योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं और आर्थिक सहायता से स्थानीय कालीन कारोबार को प्रोत्साहन मिला है. इसका असर कालीन बुनकरों और इससे जुड़े परिवारों तक भी पहुंचा है. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ पारंपरिक कालीन निर्माण से जुड़े लोगों को कारोबार बढ़ने का फायदा मिलने की बात कही गई है.
कालीन के साथ लाल पेड़ा और बालूशाही
मीरजापुर की पहचान सिर्फ कालीन तक सीमित नहीं रहेगी. इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के प्रसिद्ध लाल पेड़े और बालूशाही को भी प्रदर्शित किया जाएगा. एक जिला, एक व्यंजन यानी ODOC के तहत ओम मिष्ठान भंडार और गुरुकृपा स्वीट्स हाल नंबर-16 में अपने उत्पाद लेकर पहुंचेंगे. विदेशी मेहमानों को मीरजापुर की इन पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद भी चखने का मौका मिलेगा.
हुनर और स्वाद दोनों को मिलेगा बाजार
ट्रेड शो के जरिए मीरजापुर अपने दो अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने जा रहा है. एक तरफ कालीन, दरी और हस्तशिल्प हैं, जिनसे जिले के बुनकर और कारोबारी लंबे समय से जुड़े हैं. दूसरी तरफ लाल पेड़ा और बालूशाही जैसे स्थानीय खाद्य उत्पाद हैं. विदेशी खरीदारों और कारोबारियों के सामने इन उत्पादों की मौजूदगी स्थानीय कारोबारियों के लिए नए संपर्क और बाजार तलाशने का अवसर दे सकती है.
मीरजापुर के कारोबारियों की नजर नए बाजार पर
इंटरनेशनल ट्रेड शो में शामिल होने वाले मीरजापुर के कारोबारियों की नजर अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहेगी. विदेशी खरीदारों से मुलाकात के जरिए उन्हें अपने उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग और संभावित बाजारों को समझने का मौका मिलेगा. जिले के कालीन उद्योग के लिए यह मंच खास इसलिए भी है क्योंकि यहां पारंपरिक कारीगरी को सीधे अंतरराष्ट्रीय कारोबार से जोड़ने की कोशिश हो रही है. इससे मीरजापुर के कालीन, हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता खुल सकता है.