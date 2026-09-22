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कालीन से लाल पेड़ा तक, यूपी ट्रेड शो में दुनिया देखेगी मीरजापुर का हुनर और स्वाद

मीरजापुर के कालीन कारोबार को अब देश के बाहर नए बाजार तलाशने का मौका मिलने जा रहा है. नोएडा में 25 सितंबर से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के 10 कालीन कारोबारी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 22, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:44 PM IST
कालीन से लाल पेड़ा तक, यूपी ट्रेड शो में दुनिया देखेगी मीरजापुर का हुनर और स्वाद

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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