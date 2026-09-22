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जरी के धागे से मेंथा और फार्मा तक, यूपी ट्रेड शो में रुहेलखंड की बड़ी दस्तक

बरेली की जरी-जरदोजी, पीलीभीत की लकड़ी की नक्काशी और शाहजहांपुर की जरी कारीगरी तो अपनी पहचान पहले से रखती है. अब इनके साथ रुहेलखंड के मेंथा, फार्मा, पैकेजिंग, बांस-बेंत और खाद्य उत्पाद भी बड़े बाजार तक पहुंचने की तैयारी में हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 22, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:39 PM IST
जरी के धागे से मेंथा और फार्मा तक, यूपी ट्रेड शो में रुहेलखंड की बड़ी दस्तक

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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