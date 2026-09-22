जरी के धागे से मेंथा और फार्मा तक, यूपी ट्रेड शो में रुहेलखंड की बड़ी दस्तक

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बरेली की जरी-जरदोजी, पीलीभीत की लकड़ी की नक्काशी और शाहजहांपुर की जरी कारीगरी तो अपनी पहचान पहले से रखती है. अब इनके साथ रुहेलखंड के मेंथा, फार्मा, पैकेजिंग, बांस-बेंत और खाद्य उत्पाद भी बड़े बाजार तक पहुंचने की तैयारी में हैं. यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला-2026 में बरेली मंडल के कई छोटे उद्यमी, कारीगर और निर्यातक अपने उत्पाद लेकर पहुंचेंगे. यहां देश-विदेश से आने वाले खरीदारों के सामने रुहेलखंड के पारंपरिक हुनर के साथ नए कारोबार की तस्वीर भी दिखाई देगी.
बरेली की सबसे बड़ी भागीदारी
व्यापार मेले में बरेली की भागीदारी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है. जिले की कई इकाइयां अलग-अलग श्रेणियों में अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी. मंडलायुक्त बरेली शंभू कुमार के मुताबिक, स्थानीय उत्पादों और छोटे उद्यमों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में यह मेला अहम मंच बन रहा है. इसका फायदा उन कारोबारियों को भी मिलेगा, जो पहले से निर्यात कर रहे हैं और उन इकाइयों को भी, जो पहली बार अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं.
जरी-जरदोजी से बनेगा आकर्षण
बरेली की छह इकाइयां एक जिला-एक उत्पाद के तहत अपने हस्तशिल्प और जरी-जरदोजी के उत्पाद प्रदर्शित करेंगी. मनीषा ज्वेलरी सुनारी उद्योग के हस्तशिल्प उत्पाद लेकर पहुंचेगी. कमल ट्रेडर्स, पिंकी जरी आर्ट्स, शिखा जरी आर्ट, ज्योत्सना जरी वर्क और कृष्णा गारमेंट्स बरेली की जरी-जरदोजी की कारीगरी दिखाएंगे. वहीं पीलीभीत से राशिद हैंडीक्राफ्ट और फाइजाह मलिक लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद लेकर पहुंचेंगे. इससे खरीदारों को रुहेलखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प की अलग-अलग झलक एक ही जगह देखने को मिलेगी.
जरी के साथ मसाले और रेजिन कला
मेले में बरेली के छोटे और मझोले उद्योगों की दूसरी तस्वीर भी सामने आएगी. सृष्टिपूर्ति मसाले और मसाला मिश्रण के उत्पाद पेश करेगी. नंदू शेफ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित करेगा. शील कलाकृति हाथ से तैयार रेजिन कला और ग्लिट्ज एंड थ्रेड्स आभूषण लेकर पहुंचेगा. हंकरी आर्ट एंड एसेंस सुगंधित मोमबत्तियां, रेजिन उत्पाद और धागे की चूड़ियां प्रदर्शित करेगी. फार्म टैब हेल्थ केयर दवा उत्पाद लेकर पहुंचेगा. राजेश जरी गुड्स और रूबी जरी फैशन जरी-जरदोजी, हाथ की कढ़ाई और कृत्रिम आभूषणों के जरिए बरेली की कारीगरी दिखाएंगे.
नए निर्यातकों के लिए भी मंच
व्यापार मेले में नए निर्यातकों के लिए अलग स्टॉल की व्यवस्था की गई है. इसमें बरेली की तीन इकाइयों को कुल पांच स्टॉल मिले हैं. एचएनवी फार्मा लिमिटेड यानी हम्बल हेल्थकेयर दवा उत्पादों के लिए दो स्टॉल लगाएगी. दस्तकार बैम्बू केन डेवलपमेंट प्रोड्यूसर कंपनी बांस और बेंत से बने उत्पाद पेश करेगी. सिरमौर सोप्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स साबुन, कपड़े धोने के उत्पाद और झाड़ू लेकर पहुंचेगी. पीलीभीत की पीटीआर ग्लोबल एक्सपोर्ट भारतीय लकड़ी से तैयार उत्पाद प्रदर्शित करेगी.
मेंथा और पैकेजिंग की भी मौजूदगी
नियमित निर्यातकों के मंडप में भी बरेली की हिस्सेदारी रहेगी. एसए इंटरनेशनल परिधान प्रदर्शित करेगी. केल्विन नेचुरल मिंट मेंथा तेल, पुदीना तेल, मेंथॉल क्रिस्टल और स्पीयरमिंट तेल लेकर पहुंचेगी. अंजनिनंदन प्रीमियर पैकेजिंग पॉलीप्रोपाइलीन के थैले पेश करेगी. पीलीभीत की राशिद हैंडीक्राफ्ट लकड़ी की नक्काशी के उत्पाद प्रदर्शित करेगी. दारक्षा मलिक और सुभुही जरी-जरदोजी के उत्पाद लेकर पहुंचेंगी. शाहजहांपुर की कुमकुम जरी वर्क्स भी जरी और उससे तैयार वस्तुओं के जरिए अपनी कारीगरी खरीदारों के सामने रखेगी.
बदायूं का पेड़ा और बरेली की बर्फी भी
ट्रेड शो में रुहेलखंड का स्वाद भी देखने को मिलेगा. बरेली की अजंता स्वीट्स, रामपुर गार्डन और किप्स की बर्फी को पैकेज्ड खाद्य काउंटर में जगह मिली है. मोहित शर्मा नाश्ता कॉर्नर पर छोले-भटूरे तैयार कर परोसे जाएंगे. बदायूं के हब्बू हलवाई का पेड़ा भी यहां पहुंचेगा. पीलीभीत का पवन स्वीट हाउस खोया आधारित मिठाइयां और लौंज पेश करेगा. शाहजहांपुर से भी लौंज को जगह मिली है. बदायूं के सूरज मिष्ठान भंडार, ककराला को स्थानीय व्यंजन के लिए स्टॉल दिया गया है.
पारंपरिक हुनर से आधुनिक कारोबार तक
रुहेलखंड की कारोबारी पहचान अब केवल पारंपरिक कारीगरी तक सीमित नहीं है. बरेली की जरी-जरदोजी और पीलीभीत की लकड़ी की नक्काशी के साथ मेंथा, फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बांस-बेंत जैसे कारोबार भी इस तस्वीर का हिस्सा बन रहे हैं. यूपी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला-2026 इन सभी उत्पादों को एक ही मंच पर लाने जा रहा है. ऐसे में देश-विदेश से आने वाले खरीदारों को रुहेलखंड के पारंपरिक हुनर के साथ उसके बदलते कारोबारी स्वरूप को भी देखने का मौका मिलेगा.