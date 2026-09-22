जरी के धागे से मेंथा और फार्मा तक, यूपी ट्रेड शो में रुहेलखंड की बड़ी दस्तक

मेले में बरेली के छोटे और मझोले उद्योगों की दूसरी तस्वीर भी सामने आएगी. सृष्टिपूर्ति मसाले और मसाला मिश्रण के उत्पाद पेश करेगी. नंदू शेफ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित करेगा. शील कलाकृति हाथ से तैयार रेजिन कला और ग्लिट्ज एंड थ्रेड्स आभूषण लेकर पहुंचेगा. हंकरी आर्ट एंड एसेंस सुगंधित मोमबत्तियां, रेजिन उत्पाद और धागे की चूड़ियां प्रदर्शित करेगी. फार्म टैब हेल्थ केयर दवा उत्पाद लेकर पहुंचेगा. राजेश जरी गुड्स और रूबी जरी फैशन जरी-जरदोजी, हाथ की कढ़ाई और कृत्रिम आभूषणों के जरिए बरेली की कारीगरी दिखाएंगे.