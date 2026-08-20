ताजमहल देख अभिभूत हुआ जापानी दल, ब्रज संस्कृति ने जीता दिल; यूपी में निवेश और पर्यटन की नई राह

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा जापानी प्रतिनिधिमंडल की यूपी यात्रा का पहला पड़ाव है. ताजमहल के बाद लखनऊ की अवधी मेहमाननवाजी और पूर्वांचल के बौद्ध व आध्यात्मिक स्थलों से प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश की विविध पर्यटन पहचान समझने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अलग-अलग पर्यटन स्थलों को दिखाना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक व्यापक पर्यटन अनुभव के रूप में सामने रखना है. इससे जापानी पर्यटकों और संस्थानों के बीच यूपी को लेकर प्रत्यक्ष समझ विकसित करने में मदद मिलेगी और पर्यटन के साथ भारत-जापान संबंधों को भी नया मानवीय आयाम मिल सकता है.