ताजमहल देख अभिभूत हुआ जापानी दल, ब्रज संस्कृति ने जीता दिल; यूपी में निवेश और पर्यटन की नई राह

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उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 के तहत जापान के यामानाशी प्रान्त का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा. गवर्नर कोटारो नागासाकी और उप-राज्यपाल जुनिची इशिदेरा के नेतृत्व में आए दल ने ताजमहल का दीदार किया और ब्रज की पारंपरिक संस्कृति का अनुभव लिया. मयूर नृत्य और ब्रज के रसिया की प्रस्तुतियों ने जापानी मेहमानों का मन मोह लिया. प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं और मेहमाननवाजी की भी सराहना की. यह यात्रा आगरा से शुरू होकर लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगी, जहां पर्यटन और भारत-जापान सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी.
आगरा पहुंचने पर जापानी प्रतिनिधिमंडल के लिए ब्रज संस्कृति से जुड़ा विशेष स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया. गलगोटियास विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा, जहां मयूर नृत्य और ब्रज के रसिया की प्रस्तुतियां दी गईं. पर्यटन विभाग की महानिदेशक डॉ. वेदपति मिश्र और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जेपी पैलेस में जापानी मेहमानों से मुलाकात की और उनके साथ दोपहर का भोजन किया. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश की संस्कृति और आतिथ्य की झलक मिली.
ताजमहल की कारीगरी ने जीता दिल
ब्रज संस्कृति के अनुभव के बाद जापानी प्रतिनिधिमंडल ताजमहल पहुंचा. सफेद संगमरमर से बनी इस ऐतिहासिक इमारत की भव्यता और बारीक कारीगरी ने मेहमानों को प्रभावित किया. यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने कहा कि उन्होंने ताजमहल को तस्वीरों में कई बार देखा था, लेकिन इसे करीब से देखना अलग अनुभव रहा. उनके मुताबिक दूर से दिखाई देने वाली भव्यता के साथ करीब से इसकी बारीकियां और ज्यादा प्रभावित करती हैं.
आसान व्यवस्थाओं की तारीफ
जापानी दल ने आगरा यात्रा के दौरान की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की. यामानाशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष काजुहिको नाकामुरा ने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद प्रतिनिधिमंडल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सहजता और समय पर पहुंच सका. उनके मुताबिक अच्छी व्यवस्था वही होती है, जिस पर यात्रियों को अलग से ध्यान देने की जरूरत न पड़े. इससे प्रतिनिधिमंडल का ध्यान व्यवस्थाओं के बजाय उत्तर प्रदेश के लोगों, संस्कृति और पर्यटन स्थलों को समझने पर रहा.
लखनऊ में पर्यटन पर राउंडटेबल
आगरा के बाद जापानी प्रतिनिधिमंडल गुरुवार शाम लखनऊ के लिए रवाना हुआ. 21 अगस्त को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पर्यटन से जुड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसमें 50 से अधिक टूर ऑपरेटरों, होटल कारोबारियों और उद्यमियों के साथ राउंडटेबल बैठक होगी. पर्यटन प्रदर्शनी और सहयोग की संभावनाओं पर संवाद भी होगा. बौद्ध पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटकों के लिए नए अनुभव विकसित करने जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल वाराणसी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेगा.
यूपी पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आगरा जापानी प्रतिनिधिमंडल की यूपी यात्रा का पहला पड़ाव है. ताजमहल के बाद लखनऊ की अवधी मेहमाननवाजी और पूर्वांचल के बौद्ध व आध्यात्मिक स्थलों से प्रतिनिधिमंडल को प्रदेश की विविध पर्यटन पहचान समझने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अलग-अलग पर्यटन स्थलों को दिखाना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक व्यापक पर्यटन अनुभव के रूप में सामने रखना है. इससे जापानी पर्यटकों और संस्थानों के बीच यूपी को लेकर प्रत्यक्ष समझ विकसित करने में मदद मिलेगी और पर्यटन के साथ भारत-जापान संबंधों को भी नया मानवीय आयाम मिल सकता है.