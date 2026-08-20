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ताजमहल देख अभिभूत हुआ जापानी दल, ब्रज संस्कृति ने जीता दिल; यूपी में निवेश और पर्यटन की नई राह

आगरा पहुंचने पर जापानी प्रतिनिधिमंडल के लिए ब्रज संस्कृति से जुड़ा विशेष स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया. गलगोटियास विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा, जहां मयूर नृत्य और ब्रज के रसिया की प्रस्तुतियां दी गईं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:54 PM IST
ताजमहल देख अभिभूत हुआ जापानी दल, ब्रज संस्कृति ने जीता दिल; यूपी में निवेश और पर्यटन की नई राह

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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