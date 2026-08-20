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जापान संग रिश्तों को नई उड़ान देगा यूपी, लखनऊ में निवेश से लेकर हेल्थकेयर तक बनेगी नई रणनीति

जापानी प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेगा. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर प्रतिनिधिमंडल की भेंट प्रस्तावित है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:17 PM IST
जापान संग रिश्तों को नई उड़ान देगा यूपी, लखनऊ में निवेश से लेकर हेल्थकेयर तक बनेगी नई रणनीति

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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