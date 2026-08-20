जापान संग रिश्तों को नई उड़ान देगा यूपी, लखनऊ में निवेश से लेकर हेल्थकेयर तक बनेगी नई रणनीति

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चार समानांतर सेक्टोरल सत्र होंगे. ‘फ्रॉम गेट टू ग्लोबल प्लेट’ में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर चर्चा होगी. जापानीज टूरिज्म सत्र में पर्यटन सहयोग और पर्यटकों के आदान-प्रदान पर मंथन होगा. यूपी जापान हेल्थकेयर एंड केयर इकॉनमी पार्टनरशिप में स्वास्थ्य और केयर इकोनॉमी के अवसर तलाशे जाएंगे. जापान-यूपी एमएसएमई पार्टनरशिप फोरम में यूपी के एमएसएमई नेटवर्क और जापानी तकनीक, निवेश व विशेषज्ञता के बीच तालमेल पर चर्चा होगी. इसके साथ विधानसभा में एमओयू एक्सचेंज के लिए बैठक प्रस्तावित है. ऊर्जा मंत्री और यामानाशी के गवर्नर के बीच बैठक भी होगी.