जापान संग रिश्तों को नई उड़ान देगा यूपी, लखनऊ में निवेश से लेकर हेल्थकेयर तक बनेगी नई रणनीति

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उत्तर प्रदेश और जापान के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए शुक्रवार को लखनऊ में दिनभर कई अहम कार्यक्रम होंगे. जापानी प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात से दिन की शुरुआत होगी. इसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि, पर्यटन, हेल्थकेयर और एमएसएमई से जुड़े चार सेक्टोरल सत्र होंगे. इन बैठकों में निवेश और कारोबारी साझेदारी के साथ भविष्य के सहयोग का रोडमैप तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को वेलेडिक्टरी सेशन में जापानी प्रतिनिधिमंडल और उद्यमियों को संबोधित करेंगे.
जापानी प्रतिनिधिमंडल की यूपी यात्रा के तीसरे दिन लखनऊ में होने वाले कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश-जापान संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से जापानी मेहमानों को प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसर, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और एमएसएमई क्षेत्र की संभावनाओं से परिचित कराने के लिए पूरे दिन कार्यक्रम तैयार किए गए हैं. सरकार का जोर केवल औपचारिक मुलाकातों पर नहीं, बल्कि लंबे समय की आर्थिक और संस्थागत साझेदारी की जमीन तैयार करने पर है.
राजभवन से शुरू होगा संवाद
शुक्रवार सुबह जापानी प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करेगा. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर प्रतिनिधिमंडल की भेंट प्रस्तावित है. इन बैठकों में आपसी संबंधों, निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर उच्चस्तरीय बातचीत होगी. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा.
जापानी छात्र देखेंगे अटल विद्यालय
प्रतिनिधिमंडल के साथ आए 15 जापानी विद्यार्थियों के लिए मोहनलालगंज स्थित अटल विद्यालय का दौरा भी रखा गया है. इन विद्यार्थियों के साथ इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी मौजूद रहेंगे. इस दौरान जापानी छात्रों को उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक शैक्षणिक मॉडल को करीब से समझने का अवसर मिलेगा. वहीं जापान से आईं 15 महिला प्रतिनिधियों के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग के मंत्री के साथ बैठक के बाद 1090 वीमेन हेल्पलाइन का दौरा प्रस्तावित है. यहां महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली पर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा.
एक छत के नीचे यूपी की ताकत
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के एक्जीबिशन एंड ओडीओपी एक्सपीरियंस सेंटर में जापानी प्रतिनिधिमंडल को उत्तर प्रदेश के उत्पादों, तकनीक, शिक्षा और निवेश की संभावनाओं से रूबरू कराया जाएगा. यहां यूपीनेडा, पर्यटन, शिक्षा, इन्वेस्ट यूपी, श्रम, आईटी एवं स्टार्टअप, ओडीओपी और कौशल विकास से जुड़े स्टॉल होंगे. जापानी कंपनियों के साथ एकेटीयू, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान भी अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करेंगे.
चार सेक्टर तय करेंगे साझेदारी की दिशा
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चार समानांतर सेक्टोरल सत्र होंगे. ‘फ्रॉम गेट टू ग्लोबल प्लेट’ में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर चर्चा होगी. जापानीज टूरिज्म सत्र में पर्यटन सहयोग और पर्यटकों के आदान-प्रदान पर मंथन होगा. यूपी जापान हेल्थकेयर एंड केयर इकॉनमी पार्टनरशिप में स्वास्थ्य और केयर इकोनॉमी के अवसर तलाशे जाएंगे. जापान-यूपी एमएसएमई पार्टनरशिप फोरम में यूपी के एमएसएमई नेटवर्क और जापानी तकनीक, निवेश व विशेषज्ञता के बीच तालमेल पर चर्चा होगी. इसके साथ विधानसभा में एमओयू एक्सचेंज के लिए बैठक प्रस्तावित है. ऊर्जा मंत्री और यामानाशी के गवर्नर के बीच बैठक भी होगी.
संस्कृति और निवेश साथ-साथ
दोपहर बाद रंग भारती की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा. शाम को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में वेलेडिक्टरी सेशन आयोजित किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. इसके बाद नेटवर्किंग हाई-टी में जापानी प्रतिनिधियों, अधिकारियों और उद्योग जगत के लोगों को अनौपचारिक संवाद का अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री आवास पर डिनर के साथ दिनभर के कार्यक्रमों का समापन होगा. इससे पहले प्रस्तावित बैठकों और सेक्टोरल सत्रों के जरिए यूपी-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में रोडमैप तैयार किया जाएगा.