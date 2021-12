UP Lekhpal Bharti 2021: योगी सरकार ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, खत्म हुई लेखपाल भर्ती में ट्रिपल 'C' सर्टिफिकेट की अनिवार्यता

UP Lekhpal Bharti 2021: योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने राज्य में राजस्व लेखाकारों की भर्ती (UPSSSC Lekhpal Recruitment 2021) को लेकर बड़ा फैसला किया है. असल में यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग (UPSSSC) द्वारा की जाने वाली राजस्व लेखाकारों की भर्ती के लिए ट्रिपल ‘सी’ प्रमाण पत्र अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब इस परीक्षा में इस सर्टिफिकेट को नहीं लिया जाएगा. इस फैसले के बाद पहले की तरह लेखपाल भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास ही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी.

सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म करना योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. दरअसल, इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के कारण हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा शामिल नहीं हो सके थे. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लेखपाल भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो समस्या थी, उसका समाधान कर दिया. इसके साथ ही लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को नया प्रस्ताव भेजा जा रहा है.

7882 पदों पर होनी है भर्ती

प्रदेश में लेखपाल के 7882 रिक्त पदों भर्ती होनी है. सरकार की कोशिश है कि यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ये परीक्षा करा ली जाए. उप्र राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व लेखपालों के 7882 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव भेजा था उसमें चयन के लिए इंटरमीडिएट साथ ट्रिपल 'सी' सर्टिफिकेट भी अनिवार्य कर दिया गया था. जिसके चलते कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे थे.

ये भी पढ़ें- UPTET 2021 Exam New Date: यूपीटीईटी की नई डेट आई सामने, इस साल नहीं होगी परीक्षा

क्या है ट्रिपल C सर्टिफिकेट?

ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है Course on Computer Concept. इस कोर्स कs सर्टिफिकेट के लिए कैंडिडेट्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NILIT) द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी पड़ती है. CCC कोर्स 2021 कोर्स की कुल अवधी 80 घंटे है. आपको बता दें कि वर्तमान में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, पटवारी आदि यानी जहां भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है उनमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है.

जारी हुआ सिलेबस

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने बहुप्रतीक्षित लेखपाल के 7,882 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए आयोग ने लेखपाल भर्ती परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिया है. UPSSSCके मुताबिक, लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 100 नंबर की होगी. इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे. अभ्यर्थियों को परीक्षा में 2 घंटे का समय दिया जाएगा. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा. परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी. प्रत्येक गलत जवाब पर एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें- PM Kisan: आपके खाते में 10वीं किस्त आएगी या नहीं, फटाफट लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

WATCH LIVE TV