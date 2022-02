UP Vaccination: कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी ने रचा इतिहास, 26 करोड़ से ज्यादा लगे टीके

लखनऊ: कोरोना वायरस (Coronavirus) ने एक बार फिर से देश में अपना पैर पसार लिया है. उत्तर प्रदेश (UP Corona Case) में भी कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave in UP) ने दिसंबर से ही दस्तक दे दी है. हालांकि प्रदेश में वर्तमान के समय में कोरोना के केस में गिरावट देखने को मिल रही है. तमाम चीजों पर लगी पाबंदी भी धीरे-धीरे हटाई जा रही है. ऐसे में यूपी ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. राज्य में 26 करोड़ से अधिक वैक्सीन (UP Vaccination) की संख्या को पार कर लिया है.

UP Chunav: कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा का विवादित बयान, कहा BJP कैंडिडेट की कब्र खोद दी

प्रदेश ने बनाया नया कीर्तिमान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ मिशन वैक्सीन पर जबरदस्त फोकस करके यूपी को एक अलग पहचान दी है. महामारी के खिलाफ इस मिशन में प्रदेश ने अब तक 26 करोड़ से अधिक वैक्सीन (UP Vaccination) लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है. राज्य में करीब अधिकतर आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. साथ ही दोनों डोज लगाने वालों की संख्या भी लगभग 70% तक पहुंच गई है.

दो बहनों का ऐसा प्यार देखकर आप भी हो जाएंगे खुश, लाखों लोग हो चुके हैं दिवाने

सीएम ने किया ट्वीट

प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित होने पर सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम का आभार जताया. उन्होंने लिखा कि सभी प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है.आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में यूपी में शत-प्रतिशत पात्र जनसंख्या को कोविड वैक्सीन की पहली डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है. कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध को हम सभी मिलकर अवश्य जीतेंगे!

सभी प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल मार्गदर्शन में उ.प्र. में शत-प्रतिशत पात्र जनसंख्या को कोविड वैक्सीन की पहली डोज का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध को हम सभी मिलकर अवश्य जीतेंगे! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 31, 2022

15 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज

आपको बता दें, प्रदेश में अब तक कुल 26 करोड़ 13 लाख 13 हजार 798 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है. वहीं, 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को पहली डोज लेने की संख्या 14 करोड़ के करीब है. इसके साथ ही 18 साल से ज्यादा दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 10 करोड़ के आस-पास है. यह यूपी की जनसंख्या का 69.39 फीसदी है. इसके अलावा बता दें, 15 से 18 साल के बीच के युवा को 92 लाख से ज्यादा वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है. यह उनकी जनसंख्या का 66.18% है.

WATCH LIVE TV