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यूपी में मेडिकल कॉलेज 36 से बढ़कर 85 हुए, MBBS की सीटें भी तीन गुना के करीब

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए बदलावों का ब्योरा साझा किया है. शुक्रवार, 9 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बताया कि साल 2017 के मुकाबले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ी है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 09, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 06:36 PM IST
यूपी में मेडिकल कॉलेज 36 से बढ़कर 85 हुए, MBBS की सीटें भी तीन गुना के करीब

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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