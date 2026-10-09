यूपी में मेडिकल कॉलेज 36 से बढ़कर 85 हुए, MBBS की सीटें भी तीन गुना के करीब

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए बदलावों का ब्योरा साझा किया है. शुक्रवार, 9 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने बताया कि साल 2017 के मुकाबले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ी है. मुख्यमंत्री ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने की दिशा में बड़ा बदलाव बताया.
एक जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने 2017 से पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अब सरकार 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज' के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले उत्तर प्रदेश की पहचान 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' से होती थी, लेकिन अब प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है.
36 से बढ़कर 85 हुए मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में 36 मेडिकल कॉलेज थे. अब इनकी संख्या बढ़कर 85 हो गई है. इसी तरह एमबीबीएस की सीटें भी 4,690 से बढ़कर 13,600 से ज्यादा हो चुकी हैं. सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को डॉक्टर बनने के अधिक मौके मिल रहे हैं. साथ ही, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने से लोगों को अपने आसपास इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
10 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा
योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के दायरे में 10 करोड़ से ज्यादा प्रदेशवासी आते हैं. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन योजनाओं से गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च की चिंता कम करने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को बेहतर इलाज के साथ सम्मान और सुरक्षित जीवन देना है.
इलाज की सुविधा बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में अहम है. मेडिकल कॉलेजों और एमबीबीएस सीटों की संख्या में बढ़ोतरी से चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़े हैं. हालांकि, स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव का पूरा असर इस बात से भी तय होगा कि लोगों को अस्पतालों में डॉक्टर, जांच, दवाएं और समय पर इलाज कितनी आसानी से मिल पाता है.