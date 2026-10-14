पंचायत चुनाव पर कोर्ट के फैसले के बाद क्या करेगी योगी सरकार? ओम प्रकाश राजभर ने बताया

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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर न्यायालय के फैसले पर पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार अदालत के आदेश का पूरा सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि आदेश का विस्तार से अध्ययन करने के बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी. राजभर ने स्पष्ट किया कि आदेश पढ़े बिना कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
14 अक्टूबर को लखनऊ में पंचायत चुनाव पर न्यायालय के निर्णय को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के प्रति सरकार का पूरा विश्वास है. न्यायालय के फैसले का सम्मान करना सभी का दायित्व है. उन्होंने यह भी कहा कि अभी उन्होंने आदेश नहीं पढ़ा है. इसलिए उसके सभी पहलुओं को समझे बिना कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
आदेश पढ़ने के बाद होगा फैसला
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है. इससे जुड़े न्यायालय के आदेश का पहले विस्तार से अध्ययन किया जाएगा. इसमें दिए गए निर्देशों को समझने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पर विचार होगा. सरकार जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहती.
न्यायपालिका पर जताया भरोसा
राजभर ने कहा कि सरकार को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है. न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि आदेश का अध्ययन किए बिना उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. सरकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगी.
संवैधानिक प्रावधानों के तहत आगे की राह
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में आगे की दिशा न्यायालय के आदेश और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी. पहले आदेश में दिए गए निर्देशों को समझा जाएगा. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पर विचार होगा. फिलहाल सरकार की ओर से अगले कदम को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं बताया गया है.