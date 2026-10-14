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पंचायत चुनाव पर कोर्ट के फैसले के बाद क्या करेगी योगी सरकार? ओम प्रकाश राजभर ने बताया

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर न्यायालय के फैसले पर पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार अदालत के आदेश का पूरा सम्मान करती है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 14, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 10:15 PM IST
पंचायत चुनाव पर कोर्ट के फैसले के बाद क्या करेगी योगी सरकार? ओम प्रकाश राजभर ने बताया

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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