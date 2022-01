UP Police Constable Recruitment: यूपी पुलिस में होंगी 25,000 भर्तियां! जल्द जारी हो सकता है नोटिफिकेशन!

लखनऊ: यूपी पुलिस (UP Police) में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए नया साल (New Year 2022) अच्छा साबित हो सकता है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UP Police Recruitment & Promotion Board) नए साल में यूपी पुलिस में 25 हजार आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती आयोजित करा सकती है. इस भर्ती के लिए जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. पुलिस भर्ती के लिए बोर्ड तेजी से तैयारी कर रहा है.

जल्द हो सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा प्रदेश में लगभग 25,000 सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए तैयारी की जा रही है. इस भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों के साथ-साथ महिला उम्मीदवारों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, बोर्ड ने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था.

सरकार की तरफ से मंजूरी मिलते ही भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी. हालांकि बता दें, अभी तक कोई भी ऑफिशियल सूचना सामने नहीं आई है. ऐसे में इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी होने तक इंतजार करना होगा. इसके लिए कैंडिडेट्स को सुझाव है कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें .

चार चरणों को करना होगा पार

बता दें, भर्ती में आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट्स को चार चरणों की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है. इसमें लिखित, शारीरिक दक्षता, शारीरिक मापदंड और मेडिकल परीक्षण शामिल होता है. इन सभी चरणों में पास होने वाले कैंडिडेट्स को ही आखिरी योग्यता लिस्ट में उनके प्रर्दशन के आधार पर शामिल किया जाता है. इस लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम होता है, उन्हें ही पद पर जगह मिलती है.

इन्हें मिल सकती है वरीयता

जिन अभ्यर्थियों के पास NCC में बी सर्टिफिकेट है. कंप्यूटर में (O-Level) प्रमाणपत्र या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो साल तक सेवा करने का अनुभव हो, ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में वरीयता मिल सकती है. हालांकि इन सर्टिफिकेट के लिए उम्मीदवारों को अलग से कोई भी नंबर नहीं दिया जाता है, बल्कि दो कैंडिडेट्स के सेम नंबर होने पर इन सर्टिफिकेट को रखने वाले अभ्यर्थी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी.

300 नंबर के होते हैं एग्जाम

इस भर्ती में 300 नंबर की एक लिखित परीक्षा कराई जाती है. इस एग्जाम में कुल 150 प्रश्न होते हैं. हर सवाल का सही उत्तर देने पर कैंडिडेट्स को 2 नंबर दिए जाते हैं. जबकि गलत उत्तर देने पर एक चौथाई नंबर की निगेटिव मार्किंग के साथ 0.25 अंक काट लिए जाते हैं. बात करें पिछले कटऑफ की तो, सामान्य वर्ग में 185 था, OBC कैटेगरी में 172, SC में 145 और ST में 114 तक था.

