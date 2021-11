UP Police Recruitment 2021: खुशखबरी! कॉन्सटेबल के 25000 खाली पदों पर भर्ती जल्द, देखें डिटेल

UP Police Recruitment 2021: यूपी पुलिस विभाग (UP Police Recruitment 2021) में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग (Vacancy in UP Police) में बंपर भर्ती निकलने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी पुलिस में सिपाही के कुल 29000 पद खाली हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से 25000 कॉन्सटेबल के पदों (25000 Constable Recruitment) पर वैकेंसी निकाली जा सकती है. ऐसे में यूपी के युवाओं को जल्द पुलिस विभाग में जाने का सुनहरा मौका मिल सकता है.

सरकार को भेजा जा चुका है प्रस्ताव

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेज चुका है. सरकार की हरी झंडी मिलते ही सिपाही भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी अपडेट के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर समय-समय पर विजिट करते रहें. ताकि कोई भी अपडेट आने पर उन्हें सही समय पर जानकारी मिल सके.

ये लोग कर सकेंगे आवेदन (UP Police Constable Recruitment 2021)

उत्तर प्रदेश में हुई पिछली भर्तियों के मुताबिक, कॉन्सटेबल के 25 हजार पदों पर 18 से 30 साल तक के पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. वहीं, शैक्षिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास मांगी जा सकती है. हालांकि, अभी तक आयु सीमा और योग्यता संबंधित कोई भी जानकारी बोर्ड द्वारा नहीं दी गई है. कैंडिडेट्स को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही इससे जुड़ी जानकारी मिल सकेगी.

