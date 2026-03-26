UP SI ASI Result 2026 Out: यूपी पुलिस में SI, ASI का रिजल्ट जारी, यहां देखें सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट

UP SI ASI Result 2026 Out: यूपी एसआई, एएसआई के 912 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दो नवंबर 2025 को संपन्न कराई गई थी. अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है.
Trending Photos
UP SI ASI Result 2026 Out: यूपी पुलिस में SI (गोपनीय), ASI (लिपिक) और ASI (लेखा) के 912 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं. बता दें कि 2 नवंबर 2025 को लिखित परीक्षा के बाद अब अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है.
ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर चयनित अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट अपलोड कर दी गई है. यहां उम्मीदवार अपना रोल नंबर और नाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ ही भर्ती बोर्ड ने श्रेणीवार (कैटेगरी-वाइज) कट-ऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने चयन के सभी चरणों जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट के बाद ही अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की है.
यूपी पुलिस एसआई
अनारक्षित- 316.260868
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 283.391303
अन्य पिछड़ा वर्ग- 299.565216
अनुसूचित जाति- 225.043477
अनुसूचित जनजाति----
यूपी पुलिस ए एसआई (लिपिक)
अनारक्षित- 334.608694
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 328.086955
अन्य पिछड़ा वर्ग- 328.260868
अनुसूचित जाति- 311.565216
अनुसूचित जनजाति- 289.739129
यूपी पुलिस ए एसआई (लेखा)
अनारक्षित- 318.608694
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 310.260868
अन्य पिछड़ा वर्ग- 311.913042
अनुसूचित जाति- 288.695651
अनुसूचित जनजाति- 229.565216
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती -2023 के अन्तर्गत दिनांक 02 नवम्बर 2025 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के उपरान्त अग्रिम…
— Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board (@upprpb) March 26, 2026
912 पदों पर निकली थी भर्ती
बता दें कि भर्ती बोर्ड ने कुल 921 पदों पर भर्तियां निकाली थीं. इसमें सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) के 268 पद, एएसआई (लिपिक) के 449 पद और एएसआई (लेखा) के 204 पद शामिल थे. यह भर्ती सीधी भर्ती-2023 के अंतर्गत की गई थी. लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को हुई थी.
यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज में बंपर भर्ती का ऐलान, UPSRTC करेगा 6500 ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती
यह भी पढ़ें : यूपी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीख का ऐलान, एक पद पर 46 अभ्यर्थियों में मुकाबला, नया सिलेबस भी बड़ी चुनौती