UPPCB में 40 नए अफसरों की भर्ती, योगी सरकार ने बदली चयन प्रक्रिया; IIT से पढ़े 21 अधिकारी

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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 40 नए अधिकारी मिले हैं. समूह ‘ख’ के इन अधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय बाद हुई नियमित भर्ती से बोर्ड की कार्यक्षमता मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कामों को गति मिलेगी. खास बात यह है कि इस बार चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. अब सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चयन करने की व्यवस्था खत्म कर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की गई है.
योग्यता को मिला सबसे ज्यादा महत्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में ऐसी चयन व्यवस्था को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है, जिसमें पारदर्शिता के साथ योग्यता को सबसे ज्यादा महत्व मिले. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपनाई गई नई प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से कहा कि बोर्ड की जिम्मेदारी सीधे पर्यावरण और लोगों के स्वस्थ जीवन से जुड़ी है. इसलिए वे अपनी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ करें.
40 अधिकारियों में 8 महिलाएं शामिल
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह ‘ख’ के कुल 40 अधिकारियों का चयन हुआ है. इनमें 26 सहायक पर्यावरण अभियंता और 14 सहायक वैज्ञानिक अधिकारी शामिल हैं. चयनित अधिकारियों में 21 अलग-अलग आईआईटी से पढ़े हैं. बाकी अधिकारियों ने देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा हासिल की है. चयनित 40 अधिकारियों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं.
पहली बार लिखित परीक्षा से हुआ चयन
इस भर्ती की सबसे खास बात चयन प्रक्रिया में किया गया बदलाव है. पहले समूह ‘ख’ के अधिकारियों की भर्ती मुख्य रूप से साक्षात्कार के आधार पर होती थी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वर्ष 1995 की पुरानी विनियमावली में संशोधन किया गया. इसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार वाली दो चरणों की व्यवस्था लागू की गई. नई प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को 85 प्रतिशत और इंटरव्यू को 15 प्रतिशत अंक का महत्व दिया गया. इससे उम्मीदवारों की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को चयन में ज्यादा महत्व मिला.
IIT कानपुर ने कराई लिखित परीक्षा
संशोधित नियमों के बाद 27 फरवरी 2026 को 26 सहायक पर्यावरण अभियंता और 14 सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया. 27 अप्रैल को प्रदेश के अलग-अलग शहरों में एक साथ लिखित परीक्षा कराई गई. इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी कानपुर के माध्यम से हुआ. परीक्षा का परिणाम 8 जून को जारी किया गया. इसके बाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में चार इंटरव्यू पैनल बनाए गए. इनमें विभिन्न आईआईटी और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ भी शामिल रहे. 4 जुलाई को इंटरव्यू पूरा हुआ और 8 जुलाई को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया.
सीधे फील्ड में नहीं, पहले प्रशिक्षण
सरकार ने इस बार नवचयनित अधिकारियों को सीधे फील्ड में तैनाती देने के बजाय पहले प्रशिक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है. इसमें एक सप्ताह का प्रशिक्षण आईआईएम लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों को प्रशिक्षण देने से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यावरणीय मानकों के पालन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा.
पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी बड़ी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और विभाग की कार्यप्रणाली के साथ जमीनी स्तर की चुनौतियों को समझने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी सिर्फ नियमों की निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध प्रदेश के पर्यावरण और लोगों के स्वस्थ जीवन से है. ऐसे में नए अधिकारियों की तकनीकी दक्षता और ईमानदार कार्यशैली आने वाले समय में बोर्ड के कामकाज को और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.