UPPCB में 40 नए अफसरों की भर्ती, योगी सरकार ने बदली चयन प्रक्रिया; IIT से पढ़े 21 अधिकारी

संशोधित नियमों के बाद 27 फरवरी 2026 को 26 सहायक पर्यावरण अभियंता और 14 सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया. 27 अप्रैल को प्रदेश के अलग-अलग शहरों में एक साथ लिखित परीक्षा कराई गई. इस परीक्षा का आयोजन आईआईटी कानपुर के माध्यम से हुआ. परीक्षा का परिणाम 8 जून को जारी किया गया. इसके बाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में चार इंटरव्यू पैनल बनाए गए. इनमें विभिन्न आईआईटी और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ भी शामिल रहे. 4 जुलाई को इंटरव्यू पूरा हुआ और 8 जुलाई को अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया.