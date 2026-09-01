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UPPCB में 40 नए अफसरों की भर्ती, योगी सरकार ने बदली चयन प्रक्रिया; IIT से पढ़े 21 अधिकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं में ऐसी चयन व्यवस्था को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है, जिसमें पारदर्शिता के साथ योग्यता को सबसे ज्यादा महत्व मिले. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपनाई गई नई प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया कदम है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 01, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:14 PM IST
UPPCB में 40 नए अफसरों की भर्ती, योगी सरकार ने बदली चयन प्रक्रिया; IIT से पढ़े 21 अधिकारी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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