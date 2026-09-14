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कोयला संकट में भी यूपी में नहीं बिगड़ी बिजली व्यवस्था, 1500-2000 MW की कमी के बीच रोस्टर से ज्यादा सप्लाई का दावा

कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश से देशभर में कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है. प्रदेश में सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 14, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:02 PM IST
कोयला संकट में भी यूपी में नहीं बिगड़ी बिजली व्यवस्था, 1500-2000 MW की कमी के बीच रोस्टर से ज्यादा सप्लाई का दावा

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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