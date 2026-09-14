/कोयला संकट में भी यूपी में नहीं बिगड़ी बिजली व्यवस्था, 1500-2000 MW की कमी के बीच रोस्टर से ज्यादा सप्लाई का दावा

रात के समय 2000 से 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित कटौती करनी पड़ रही है. हालांकि अगले दो-तीन दिनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद है. अनपरा डी, हरदुआगंज-ई और जवाहरपुर की बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद इकाइयों के उपलब्ध होने पर करीब 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने की संभावना है. इसके अलावा अनपरा के कोयले को लैंको की ओर डायवर्ट करने और बारा में कोयला आपूर्ति सुधरने से रात में उत्पादन बढ़ा है. इससे बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति में करीब 700 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है.