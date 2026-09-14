/कोयला संकट में भी यूपी में नहीं बिगड़ी बिजली व्यवस्था, 1500-2000 MW की कमी के बीच रोस्टर से ज्यादा सप्लाई का दावा

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कोयला खदान क्षेत्रों में भारी बारिश से देशभर में कोयले की आपूर्ति प्रभावित होने के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था संभालने की कोशिश की जा रही है. प्रदेश में सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी है. इसके बावजूद करीब 27 हजार मेगावाट तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. अगले दो-तीन दिनों में बंद बिजली इकाइयों के चालू होने से करीब 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने की उम्मीद है.
लखनऊ में सोमवार को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. इसके लिए जहां से भी बिजली उपलब्ध हो सके उसे हासिल कर आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है. पावर कारपोरेशन प्रबंधन के मुताबिक चुनौती के बावजूद ग्रामीण, तहसील, नगर पंचायत और बुंदेलखंड क्षेत्रों में तय रोस्टर के अनुसार और कई जगह उससे ज्यादा बिजली देने की कोशिश की जा रही है.
कोयले की कमी से बढ़ी चुनौती
कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश को सामान्य दिनों की तुलना में करीब 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच बिजली की मांग भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है. देश में कोयले की कमी से करीब 35 गीगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है. विंड और हाइड्रो पावर से होने वाले उत्पादन में भी कमी आई है. इसके बावजूद प्रदेश में करीब 27 हजार मेगावाट तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. दिन के समय सभी क्षेत्रों में आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.
रात की कटौती में जल्द राहत
रात के समय 2000 से 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित कटौती करनी पड़ रही है. हालांकि अगले दो-तीन दिनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद है. अनपरा डी, हरदुआगंज-ई और जवाहरपुर की बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद इकाइयों के उपलब्ध होने पर करीब 1500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने की संभावना है. इसके अलावा अनपरा के कोयले को लैंको की ओर डायवर्ट करने और बारा में कोयला आपूर्ति सुधरने से रात में उत्पादन बढ़ा है. इससे बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति में करीब 700 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है.
संसाधनों से व्यवस्था संभालने की कोशिश
पावर कारपोरेशन प्रबंधन का कहना है कि 2017 और 2021 जैसी कोयला आपूर्ति की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है. दिन के समय प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास है. ग्रामीण, तहसील, नगर पंचायत और बुंदेलखंड क्षेत्रों में तय रोस्टर से ज्यादा घंटे बिजली देने की कोशिश जारी है. साथ ही कोयला आपूर्ति में सुधार के लिए कोयला मंत्रालय के उच्च प्रबंधन से भी पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.