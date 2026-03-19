यूपी में रियल एस्टेट को मिली नई रफ्तार, 6,800 करोड़ की 24 परियोजनाओं को मंजूरी, गौतमबुद्ध नगर-लखनऊ समेत 13 जिलों होगा लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने अपनी 198वीं बोर्ड बैठक में कुल 24 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत 6,841.85 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश के 13 जिलों में संगठित और नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा. इससे करीब 7,830 आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग की यूनिट्स का निर्माण संभव होगा, जो शहरी विस्तार को गति देगा.

लखनऊ को मिली चार परियोजनाओं की मंजूरी

राजधानी लखनऊ में 132 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली चार परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है. इन परियोजनाओं के तहत कुल 651 यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें तीन आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना शामिल है. परियोजनाओं की संख्या और यूनिट्स के लिहाज से लखनऊ प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जो इसके बढ़ते रियल एस्टेट महत्व को दर्शाता है.

गौतमबुद्ध नगर सबसे आगे

गौतमबुद्ध नगर को सबसे अधिक निवेश मिला है, जहां 5,218.41 करोड़ रुपये की लागत से पांच परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं. इन परियोजनाओं में कुल 2,969 यूनिट्स विकसित की जाएंगी. इनमें तीन व्यावसायिक, एक आवासीय और एक मिश्रित उपयोग परियोजना शामिल है. यह क्षेत्र पहले से ही रियल एस्टेट हब के रूप में उभर रहा है, जिसे इन परियोजनाओं से और मजबूती मिलेगी.



इन जिलों में भी परियोजनाओं की मिली मंजूरी

आगरा और गाजियाबाद में भी तीन-तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. आगरा में 162.75 करोड़ रुपये की तीन आवासीय परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जबकि गाजियाबाद में 83.85 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन परियोजनाओं से दोनों शहरों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. अन्य जिलों जैसे मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, हापुड़ और बाराबंकी में भी विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इससे प्रदेश के छोटे और मध्यम शहरों में भी संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा.

बैठक की अध्यक्षता संजय भूसरेड्डी ने की, जिसमें सभी परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई. केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई जो नियामकीय मानकों और आवश्यक अनुपालन शर्तों को पूरा करती थीं. इस कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा और प्रदेश में व्यवस्थित शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी.

और पढे़ं:

51 किमी लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल, NCR से पश्चिम बंगाल तक कनेक्टिविटी होगी आसान

यूपी के लिए गेमचेंजर बनेगा डिफेंस कॉरिडोर! 35,526 करोड़ के निवेश से रफ्तार तेज, कानपुर बना नंबर-1