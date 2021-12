UP Secondary School: नए साल में छात्रों की बल्ले बल्ले, जानें 2022 में होंगी कितनी छुट्टियां?

लखनऊ: साल 2022 (New Year 2022) में इस बार माध्यमिक स्कूलों (UP Secondary School) के छात्रों की बल्ले बल्ले रहेगी. नए साल में रविवार और त्योहारों को मिलाकर कुल 113 छुट्टी स्टूडेंट्स को मिलेगी. वैसे तो कोरोना के कारण सभी स्कूल साल 2020 से कभी खुल रहे तो कभी बंद हो रहे हैं. ऐसे में तमाम बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं. हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Secondary Education Board) ने छुट्टियों का कैलेंडर (New Year Calendar 2022) जारी कर दिया है. 237 दिन ही बच्चों को पढ़ाई करनी होगी. साथ ही अलग से 15 दिन बोर्ड परीक्षा के लिए रखा गया है.

Arun Jaitley Birth Anniversary: रायबरेली से गांधी खानदान की जड़ें हिलाने के लिए जेटली ने की थी शुरुआत, UP से था गहरा नाता

जनवरी में रहेगी 3 छुट्टी

जनवरी के महीने में स्टूडेंट्स को तीन छुट्टियां मिलेंगी. पहली 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जंयती, दूसरा 14 जनवरी मकर संक्राति (Makar Sankarnti 2022) के पर्व पर और तीसरी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर. ऐसे ही पांच छुट्टियां फरवरी में रहेंगी. इसके साथ बात करें मार्च की तो इस महीने होली और महाशिवरात्रि पड़ती है. इस महीने एक मार्च को, 17 मार्च को और 18 मार्च को छुट्टी रहेगी.

Weather Update: यूपी में मौसम ने बदला मिजाज, प्रदेश के कई इलाकों में होगी बारिश!

इस दिन हैं छुट्टी

बात करें, अप्रैल महीने की तो, इस महीने में 10 अप्रैल को राम नवमी, 14 अप्रैल को महावीर जंयती, 15 अप्रैल और 18 अप्रैल को छुट्टी रहेगी. मई में दो छुट्टी रहेगी. 3 और 16 अप्रैल को. जून में एक, जुलाई के महीने में भी एक छुट्टी 10 तारीख को है, वहीं अगस्त में नौ अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे. इसी के साथ सितंबर में दो छुट्टी 9 और 17 को रहेगी.

अक्टूबर में हैं इतनी छुट्टियां

अक्टूबर के महीने में बच्चों के लिए छुट्टियों की भरमार है. 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को अवकाश रहेगा. इसके साथ 8 नवम्बर, 24 नवम्बर और 25 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

WATCH LIVE TV