यूपी के गांवों में SHG की ताकत, 1.25 करोड़ परिवारों की बदली जिंदगी, महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

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उत्तर प्रदेश के गांवों में स्वयं सहायता समूह अब सिर्फ बचत और छोटे कर्ज तक सीमित नहीं रह गए हैं. ये समूह ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का बड़ा जरिया बन रहे हैं. योगी सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 10.58 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं. इनसे करीब सवा करोड़ ग्रामीण परिवार जुड़े हैं. वहीं 82 लाख से ज्यादा महिला किसान भी इन समूहों से जुड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की नई तस्वीर तैयार कर रही हैं.
महिलाओं के हाथ में आई कमाई
ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद देने के बजाय उन्हें प्रशिक्षण, ऋण, कारोबार और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. इसका असर गांवों में अब साफ दिखाई दे रहा है. महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, हस्तशिल्प और स्वच्छता से जुड़े उत्पादों के कारोबार में आगे बढ़ रही हैं. छोटे स्तर से शुरू हुए इन कामों ने महिलाओं के हाथ में कमाई पहुंचाई है और परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है.
बचत से कारोबार तक पहुंची महिलाएं
मिशन निदेशक अरुण कुमार के मुताबिक स्वयं सहायता समूहों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि महिलाओं को बचत और छोटे ऋण की व्यवस्था से आगे बढ़ाकर उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है. प्रशिक्षण, वित्तीय मदद और बाजार से जुड़ाव के कारण गांवों में छोटे कारोबार खड़े हो रहे हैं. इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उनकी पहचान अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रह गई है. कई महिलाएं खुद कारोबार करने के साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर रही हैं.
82 लाख महिला किसान बनीं बदलाव की ताकत
ग्रामीण बदलाव में महिला किसानों की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है. प्रदेश में 82 लाख से अधिक महिला किसानों का समूहों से जुड़ना इसकी बड़ी तस्वीर दिखाता है. खेती से जुड़ी महिलाओं को आय बढ़ाने के अलग-अलग अवसरों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इससे ग्रामीण परिवारों के पास कमाई के एक से ज्यादा साधन तैयार हो रहे हैं. साथ ही समूहों के जरिए महिलाएं एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा कर रही हैं और सफल महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी उद्यम की राह दिखा रही हैं.
बैंकिंग से मजबूत हुई आर्थिक नींव
महिलाओं को बैंकिंग और दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ना भी ग्रामीण आजीविका मिशन का अहम हिस्सा है. वित्तीय समावेशन के जरिए महिलाओं को बचत और ऋण जैसी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिली है. इससे कम पूंजी में छोटे कारोबार शुरू करने का रास्ता आसान हुआ है. सरकार का जोर अब स्वयं सहायता समूहों को केवल सक्रिय रखने पर नहीं, बल्कि उन्हें कारोबार, रोजगार और बाजार से जोड़कर स्थायी आमदनी के स्रोत तैयार करने पर है.
गांवों में बढ़ रही आर्थिक गतिविधियां
प्रदेश में साढ़े दस लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क अब गांवों की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है. मिशन निदेशक अरुण कुमार के अनुसार समूहों के जरिए महिलाओं को आजीविका के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान भी मिल रहा है. गांवों में छोटे कारोबार बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं. आने वाले समय में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.