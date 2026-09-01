यूपी के गांवों में SHG की ताकत, 1.25 करोड़ परिवारों की बदली जिंदगी, महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

उत्तर प्रदेश के गांवों में स्वयं सहायता समूह अब सिर्फ बचत और छोटे कर्ज तक सीमित नहीं रह गए हैं. ये समूह ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का बड़ा जरिया बन रहे हैं. योगी सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 10.58 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं. इनसे करीब सवा करोड़ ग्रामीण परिवार जुड़े हैं. वहीं 82 लाख से ज्यादा महिला किसान भी इन समूहों से जुड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की नई तस्वीर तैयार कर रही हैं.