/योगी सरकार ने एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक विकास को दी नई रफ्तार, अनुपूरक बजट में हजारों करोड़ का बड़ा प्रावधान

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UP Infrastructure: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट 2026-27 के माध्यम से आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं. सरकार ने एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और आधुनिक आईटी अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को नई गति मिलेगी और रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे.
एक्सप्रेस-वे विस्तार को मिली गति
अनुपूरक बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के रूप में विस्तारित करने के लिए भूमि क्रय मद में 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 5700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 250 करोड़ रुपये, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाली हरदोई-फर्रुखाबाद ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये तथा विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा विस्तार
सरकार ने पूर्वांचल लिंक स्पर के लिए भूमि क्रय मद में 2300 करोड़ रुपये और निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इसके अलावा चिल्ला रेगुलेटर से नोएडा एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अमरोहा, फिरोजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बदायूं, इटावा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और उन्नाव नोड में औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है.
निवेश और आईटी पर विशेष फोकस
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपये और एफडीआई एवं फॉर्च्यून-500 कंपनियों के निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत 1303 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. भारत औद्योगिक विकास योजना के लिए 495.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं यूपीडा कार्यालय की स्थापना के लिए 119 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश आईटी सदन के लिए 50.02 करोड़ रुपये तथा स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना के लिए 51 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं.
बुनियादी ढांचे से बढ़ेगा निवेश
सरकार का मानना है कि एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर और आधुनिक आईटी अवसंरचना में किए जा रहे ये निवेश उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. बेहतर सड़क संपर्क, नए औद्योगिक क्षेत्र, निवेश प्रोत्साहन योजनाएं और डिजिटल अवसंरचना उद्योगों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएंगी. इससे प्रदेश में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.