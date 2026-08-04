/योगी सरकार ने एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक विकास को दी नई रफ्तार, अनुपूरक बजट में हजारों करोड़ का बड़ा प्रावधान

अनुपूरक बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के रूप में विस्तारित करने के लिए भूमि क्रय मद में 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 5700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 250 करोड़ रुपये, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाली हरदोई-फर्रुखाबाद ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये तथा विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.