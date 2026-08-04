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योगी सरकार ने एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक विकास को दी नई रफ्तार, अनुपूरक बजट में हजारों करोड़ का बड़ा प्रावधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश परियोजनाओं को नई गति देने के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 04, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:35 PM IST
योगी सरकार ने एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक विकास को दी नई रफ्तार, अनुपूरक बजट में हजारों करोड़ का बड़ा प्रावधान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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